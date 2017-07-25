احتفالا بذكرى ثورة يوليو.. افتتاح معرض الكتاب بقصر ثقافة الإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية_انجي هيبة:

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، يرافقه اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، مراسم افتتاح معرض الكتاب الذب نظمه فرع ثقافة في الفترة من 24 إلى 31 يوليو الجاري، بقصر الثقافة والذي يضم مجموعة كبيرة من الكتب في شتى مجالات المعرفة والعلوم إلى جانب ركن خاص لدواوين وأعمال الشاعر الراحل الكبير عبدالرحمن الأبنودي، في حضور نهال كمال حرم الشاعر الراحل، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية السياسية بالمحافظة.

وشهد محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن ومرافقيهم من القيادات الاحتفالية الفنية الكبيرة التي نظمها فرع ثقافة الإسماعيلية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والتي أقيمت بمركز شباب الشيخ زايد وتحت رعاية نظير لطفي، رئيس مجلس إدارة المركز، وسامي عبدالحليم مدير عام الشباب والرياضة، بمناسبة إحياء الذكرى 65 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وشارك في الاحتفالية فرقة الموسيقى العربية لفرع ثقافة الإسماعيلية، بقيادة الفنان أحمد القاضي، وفرقة السمسمية بقيادة الفنان يحيى مولر، وتقديم عددًا من الأغنيات الوطنية والمقطوعات الموسيقية.

وتضمنت الاحتفالية تقديم درع الثقافة للإعلامية نهال كمال، حرم الراحل الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، ودرع الثقافة لمحافظ الإسماعيلية.