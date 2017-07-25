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ضبط 8 حالات سرقة مياه شرب لأغراض الزراعة في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

ضبط 8 حالات سرقة مياه شرب لأغراض الزراعة في الوادي الجديد

02:23 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

ضبط 8 حالات سرقة مياه شرب لأغراض الزراعة في الوادي الجديد

المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، اليوم الثلاثاء، إن المركز رصد 8 حالات سرقة مياه شرب نقية واستغلالها في أغراض الزراعة بمناطق شرق المدينة.

وأضاف الطماوي، لـ"مصراوي"، أنه تم هدم وغلق المحابس التي تستخدم في أغراض الزراعة بالرغم من قيام المعتدين على مرفق المياه، بإخفاء المواسير والمحابس أسفل التربة حتى لا يتم ضبطهم.

وأشار إلى تحرير محاضر للمتعدين على مرفق مياه الشرب وتغريمهم بمبالغ مالية تصل إلى 2000 جنيه، بالرغم أن هذه الغرامات ليست رادعة بالشكل المطلوب، الذي يمنع من تكرار الاعتداء على مرفق مياه الشرب.

وطالب رئيس مركز الخارجة، المواطنين الشرفاء الإبلاغ عن كل من يعتدي على مرفق مياه الشرب واستغلاله في أغراض الزراعة عن طريق الاتصال المباشر به مع الاحتفاظ بسرية البلاغ.

كما لفت إلى أن مثل هذه الممارسات من شأنها الإضرار بالصالح العام، وهي استغلال مياه الشرب في أغراض الزراعة.

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مصراوي Masrawy

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