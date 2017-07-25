أخبار عاجلة

مساء dmc - الشرطة الإسبانية تتوصل لهوية مرتكب عملية الدهس ببرشلونة -
مساء dmc - لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على ممتلكات 16 إخوانيا جديدا -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع -
التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم -
كلاسيكو الأرض.. بعيون البدري -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

خبير عسكري: عمليات القوات المسلحة الاستباقية تؤكد أن الإرهاب في أيامه الأخيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خبير عسكري: عمليات القوات المسلحة الاستباقية تؤكد أن الإرهاب في أيامه الأخيرة

03:09 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

خبير عسكري: عمليات القوات المسلحة الاستباقية تؤكد أن الإرهاب في أيامه الأخيرة

اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي

كتب -مصطفى المنشاوي:

قالو اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر، إن العمليات الاستباقية التي نفذتها القوات المسلحة ضد أماكن تمركز الإرهابيين، ومنها تدمير عدد من السيارات المفخخة قبل التوجه بها لتنفيذ عمليات في سيناء، يؤكد أن الإرهاب في أيامهم الأخيرة.

وأضاف الحلبي، في تصريح خاص لمصراوي، أن العملية التي تمت فجر اليوم باستهداف وتدمير جزء كبير من امكانيات الإرهابيين ومنها ورشتين لتصنيع المتفجرات وضبط كميات من المستلزمات الطبية، تعد عمليه استباقيه ناجحة مائة بالمائة.

وتابع الحبي بأن تنفيذ العمليات الاستباقية يتطلب الوصول لمعلومات مؤكدة، خاصة أن الجماعات الإرهابية متواجدة وسط المدنيين، لذلك يجب أن تكون المعلومات دقيقة حتى لا تصيب المدنيين بأذى، موضحًا أن هذه هي عقيده قواتنا المسلحة منذ البداية الحرب على الإرهاب.

ولفت إلى أن الامكانيات التي تتوفر لدى الإرهابيين أكبر بكثير من إمكانياتهم، وهو ما دفع والدول العربية لمقاطعة الدول الداعمة وعلى رأسهم قطر من أجل تحريك المجتمع الدولي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التجمع: كلمة الرئيس عن مواجهة الإرهاب دليل على أهمية تجديد الخطاب

    أخبار

  • القوات المسلحة تقتل 40 إرهابيًا وتدمر 52 وكرًا لهم بسيناء خلال أسبوع-

    أخبار

  • مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة الأفغانية كابول

    أخبار

  • نتائج 7 أيام لعملية "حق الشهيد" في شمال سيناء

    أخبار

إعلان

ea4a7b1cb1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):