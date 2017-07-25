خبير عسكري: عمليات القوات المسلحة الاستباقية تؤكد أن الإرهاب في أيامه الأخيرة

كتب -مصطفى المنشاوي:

قالو اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر، إن العمليات الاستباقية التي نفذتها القوات المسلحة ضد أماكن تمركز الإرهابيين، ومنها تدمير عدد من السيارات المفخخة قبل التوجه بها لتنفيذ عمليات في سيناء، يؤكد أن الإرهاب في أيامهم الأخيرة.

وأضاف الحلبي، في تصريح خاص لمصراوي، أن العملية التي تمت فجر اليوم باستهداف وتدمير جزء كبير من امكانيات الإرهابيين ومنها ورشتين لتصنيع المتفجرات وضبط كميات من المستلزمات الطبية، تعد عمليه استباقيه ناجحة مائة بالمائة.

وتابع الحبي بأن تنفيذ العمليات الاستباقية يتطلب الوصول لمعلومات مؤكدة، خاصة أن الجماعات الإرهابية متواجدة وسط المدنيين، لذلك يجب أن تكون المعلومات دقيقة حتى لا تصيب المدنيين بأذى، موضحًا أن هذه هي عقيده قواتنا المسلحة منذ البداية الحرب على الإرهاب.

ولفت إلى أن الامكانيات التي تتوفر لدى الإرهابيين أكبر بكثير من إمكانياتهم، وهو ما دفع مصر والدول العربية لمقاطعة الدول الداعمة وعلى رأسهم قطر من أجل تحريك المجتمع الدولي.