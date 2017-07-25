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التجمع: كلمة الرئيس عن مواجهة الإرهاب دليل على أهمية تجديد الخطاب الديني

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مصراوي Masrawy

التجمع: كلمة الرئيس عن مواجهة الإرهاب دليل على أهمية تجديد الخطاب الديني

02:59 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

التجمع: كلمة الرئيس عن مواجهة الإرهاب دليل على أهمية تجديد الخطاب الديني

كتبت - مروة شوقي:

قال نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع، إن أخطر ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح ، أمس الإثنين، في مؤتمر الشباب المنعقد على مدار يومين بالإسكندرية، اعترافه بأن القضاء على الفكر المتطرف سيستغرق عشرات السنين.

وأشار زكي، في تصريح لمصراوي، أن رسالة السيسي تعني أن مواجهة الإرهاب تبدأ من الفكر والثقافة، ولا يوجد حتى الآن مواجهة فكرية صحيحة، مضيفًا: "ولذلك أكد الرئيس أن تلك المواجهة تتطلب سنوات طويلة حتى يتم استئصال الإرهاب من جذوره".

وبحسب المتحدث باسم حزب التجمع، فإن ذلك يلقي المسئولية على عاتق العديد من الجهات داخل ، أن تعيد تشكيل خطط المواجهة بعدما أهملت الاستجابة لمطلب الرئيس المستمر بتجديد الخطاب الديني.

وأوضح زكي، أن المناقشات المتبادلة بين الشباب والرئيس تتميز بقدر من الصراحة والوضوح وعلى قدر من الأهمية، لافتًا إلى ضرورة أن يكون لدى القيادة المصرية خطط قصيرة المدى لحل جميع المشاكل التي يقوم الشباب بطرحها ليشعروا بثمرة المؤتمر ونجاحه.

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مصراوي Masrawy

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