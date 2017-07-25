أخبار عاجلة

مساء dmc - الشرطة الإسبانية تتوصل لهوية مرتكب عملية الدهس ببرشلونة -
مساء dmc - لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على ممتلكات 16 إخوانيا جديدا -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع -
التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم -
كلاسيكو الأرض.. بعيون البدري -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

التعليم العالي: حل أزمة تنسيق طالب الإسكندرية.. وتؤكد: مجهول عدل رغباته

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم العالي: حل أزمة تنسيق طالب الإسكندرية.. وتؤكد: مجهول عدل رغباته

02:45 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

التعليم العالي: حل أزمة تنسيق طالب الإسكندرية.. وتؤكد: مجهول عدل رغباته

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، حل أزمة الطالب أحمد عاطف محمد العموري، الذي وجد خطئًا في حقه بتنسيق المرحلة الأولى، حيث تم توزيعه على أحد المعاهد بدلًا من توزيعه المستحق على كلية طب جامعة الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن شكوى الطالب تم حلها فورًا من جانب مكتب التنسيق، وتم توزيعه فعليًا على كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

وأكدت الوزارة، أن تقرير تسجيل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني، كشف أنه سجل بتاريخ 17 يوليو كليات الطب بدءًا بكلية طب الإسكندرية، وذلك برقم إيصال 18902، ثم قام يوم 20 يوليو بتعديل الرغبات لتبدأ بمجموعة معاهد برقم إيصال 148108، ثم قام في 21 يوليو بتعديل الرغبات مرة أخرى بمجموعة معاهد مختلفة برقم إيصال 186696، مشيرة إلى أنه لا يمكن تغيير رغبات أي طالب إلا من خلال الرقم السري الخاص به.

وأكدت الوزارة أنه بمجرد تظلم أسرة الطالب لدى المشرف العام على مكتب التنسيق، أمس الاثنين، تم على الفور التواصل مع مكتب التنسيق لتسجيل رغبات الطالب المذكور قبل تغييرها.

وأهابت الوزارة بكافة الطلاب، عدم إعطاء أرقامهم السرية الخاصة بالتنسيق الإلكتروني لآخرين؛ خوفًا من تعديل رغباتهم دون علمهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نائب رئيس جامعة القاهرة للطلاب: "اختاروا اللي بتحبوه حتى لو مش كليات

    أخبار

  • "الصحفيين" تطالب المتقدمين للجنة القيد بتوثيق شهاداتهم الجامعية

    أخبار

  • التنسيق: ٤٠ ألف طالب سجلوا رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني حتى الآن

    أخبار

  • إقبال متوسط على معامل تنسيق جامعة عين شمس في أول أيام المرحلة الثانية

    أخبار

إعلان

5d9c27a25a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟

من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟

الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور)

الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور)

التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم

التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم