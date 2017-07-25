بدء جلسة "المشروع القومي لمنظومة المعلومات" في مؤتمر الشباب بالإسكندرية

كتبت- نسمة فرج:

بدأت، قبل قليل، جلسة المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدوري للشباب، المقام بمكتبة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد شهد الرئيس، اليوم الثلاثاء، بدء فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الرابع للشباب المقام في الإسكندرية. حضر الفعاليات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وبدأ اليوم الثاني لمؤتمر الشباب، بجلسة الإصلاح الاقتصادي المؤشرات والنتائج والحزمة الحمائية ضمن فعاليات مؤتمر الشباب بالإسكندرية، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في المناقشة، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي و الدكتور على المصيلحي وزير التموين، و الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية.

وأدارت الجلسة الاعلامية ريهام الديب، كما شهدت حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب والنقابات ورؤساء تحرير الصحف القومية وعدد من الاعلاميين والصحفيين وشباب المحافظات المشاركة في المؤتمر والتي تشمل "الإسكندرية، ومطروح، والغربية، والمحلة، والبحيرة".