70 نائبًا يرسلون رسالة إلى شعوب العالم ضد الانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى

كتب- أحمد علي:

أرسل سبعون نائبًا من أعضاء مجلس النواب، رسالة إلى شعوب العالم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى.

وقال النواب في رسالتهم، إنه في لحظة من أشد لحظات الإنسانية سوادًا تقوم إسرائيل يوميًا بممارسات عنصرية بغيضة على أرض فلسطين المحتلة، فترتكب جريمة تدنيس المسجد الأقصى ومنع من يرغبون في تأدية شعائرهم الدينية، وبل وتعتدي عليهم بشكل وحشي.

وأضافوا أن هذه الممارسات ليست الأولى وإنما هي متكررة تجاه المسجد الأقصى في أعوام 2006، 2002، 2000، 1994، 1969، ومثلها اعتداءات على مسجد قبة الصخرة عام 1982، 2003، وعلى كنيسة القيامة في أعوام 2002، و1971، و1968، وعلى كنيسة المهد عام 2002، وعلى الكنيسة اللوثرية في 2001، وكنيسة اللاتين عام 1998، وفي نفس العام كنيسة جثيماني فضلاً عن الاعتداء المتكرر على الأديرة والرهبان والقسيسين.

وأكدوا أن هذه الاعتداءات تتعارض مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد على احتلال إسرائيل لهذه الأرض، والالتزامات والواجبات المنصوص عليها من قوات الاحتلال تجاه أصحاب الأرض والشعب المحتل.

وتابعوا: "إننا جميعًا قد ظننا أن هذه الممارسات العنصرية والإعتداءات الوحشية قد انتهت، وأن الإنسانية قد تجاوزت هذه الأفعال وأننا قد سننا من التشريعات ما يحفظ للإنسانية كرامتها، ولكن للأسف تستمر إسرائيل كدولة معتدية متحدية لكافة المعاهدات والقوانين الدولية مبادئ حقوق الإنسان وسط صمت كامل من المنظمات الأممية وكذلك الدول".

وأضافوا "إننا أقسمنا جميعًا على احترام حقوق الإنسان ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي تجاه الصمت المخزي لمنظمة الأمم المتحدة ولا للدول تجاه هذه الجرائم".

وحث أعضاء البرلمان شعوب العالم في ختام الرسالة، على دعوة حكوماتهم لاتخاذ الإجراءات السياسية تجاه إسرائيل لحملها على احترام القرارات الدولية الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي والأراضي المحتلة في عام 1967، وكذلك احترام معاهدات ومواثيق حقوق الانسان وعدم المساس بالمقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة وكافة بقاع الارض المحتلة، ووقف كافة ممارسات التمييز العنصري تجاه الشعب الفلسطيني.

ووقع النواب السبعين على الرسالة وهم:

1 -محمد عبد الغني

2 -طلعت خليل

3 -مهدي العمدة

4 -مصطفي كمال الدين حسين

5 -إيهاب منصور

6 -محمود بدر

7 -هشام والي

8 -شديد هندية

9 -ضياء الدين داوود

10-هيثم الحريري

11-محمد عطا سليم

12-رضا نصيف

13-السيد حجازي

14-حسين غيتة

15-مصطفي بكري

16-نادية هنري

17-محمد العرابي

18-مني منير

19-مرتضي العربي

20-فايقة فهيم

21-حسن عمر حسنين

22-إبراهيم عبد العزيز حجازي

23-أحمد الطنطاوي

24-فايزة محمود

25-جليلة عثمان

26-منال ماهر الجميل

27-محمود عزوز

28-مارجريت عازر

29-جهاد حنفي

30-محمود يحي

31-هاني النواصرة

32-جواهر الشربيني

33-ماجدة نصر

34-عاصم مرشد

35-محمود شحاتة

36-هالة ابو السعد

37-سمير غطاس

38-عاطف عبد الجواد

39-أنيسة عصام حسونة

40-مصطفي الكمار

41-عماد محروس

42-عبد الحميد كمال

43-داليا يوسف

44-محمد عطية الفيومي

45-إيهاب السلاب

46-هالة مستكلي

47-محمد يوسف القعيد

48-عبد السلام الخضراوي

49-محمود عطية

50-جمال الشريف

51-سماح يعد جبراءيل

52-ماجد طوبيا

53-خالد يوسف

54-عماد جاد

55-حسين العشماوي

56-أحمد الشرقاوي

57-محمود محي الدين

58-خالد عبد العزيز شعبان

59-محمد عمارة

60-محمد العتماني

61-جمال عباس

62-ميرفت ميشيل

63-امين مسعود

64-نشوي حسين هاشم

65-نشوي الديب

66-عصام الصافي قاسم

67-إيفلين متي بطرس

68-رائف تمراز

69-إيناس عبد الحليم

70-عادل عامر