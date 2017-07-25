دكتور جلدية يحذر من استخدام البروتين في فرد الشعر.. والسبب

كتب - هشام عواض:

الشعر الناعم والمفرود حلم للأغلبية العظمى من الفتيات، ومع تطور عالم مستحضرات التجميل أصبح هذا بالإمكان خاصة إذا استخدمت منتجات فرد الشعر البروتين، لكن هذه المنتجات ضارة بالشعر أم لا؟.

ويجيب على هذا التساؤل الدكتور حسن الفكهاني أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب جامعة المنيا، لـ"مصراوي"، أن ظهور الشعر المجعد يرتبط بعدة عوامل، منها الوراثة، مؤكدًا أن استخدام منتجات فرد الشعر تضر أكثر مما تفيد.

وقال "الفكهاني"، إن ارتباط الشعر المجعد بفروه الرأس ارتباط ضعيف، مما يسبب تأكل الشعر والأطراف، والأخطاء الشائعة عند تمشيط الشعر. وأن مخاطر استخدام البروتين تتلخص في 3 أسباب.

وأضاف "الفكهاني"، أن السبب الأول يرجع إلى أن هناك 3 أنواع من البروتين، مثل الحيواني والنباتي والكولاجين، وبعض هذه الأنواع تحتوى على مواد كيميائية مثل الفورمالين وهى من المواد سرطانية، على الرغم من عدم وجود تأكيد قاطع على هذا لكن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية منعت استخدام هذه الخامات فى فرد الشعر

وأوضح دكتور الأمراض الجلدية، بضرورة ألا يكون فرد الشعر في أحد دورات التساقط لأن استخدام البروتين في هذا الوقت سيؤدى إلى مزيد من التساقط.

وأشار "الفكهاني"، أن السبب الثاني هو أن الشخص الذي يقوم بعملية الفرد يجب أن يكون محترف، لأن زيادة تسخين الشعر بالمكواة يمكن أن يسبب حرق الشعر.

وتابع أستاذ الأمراض الجلدية، أن السبب الثالث هو أن أغلب مشاكل الشعر بعد الفرد بالبروتين هى تقصف أو تساقط شعر نتيجة التسخين أو التهاب فروه الرأس بسبب المواد الكيمائية الموجودة في المستحضرات المستخدمة، وفى بعض الحالات يحدث حرق كامل للشعر.

وحذر "الفكهاني" من استخدام البروتين أو لفرد الشعر، مؤكدًا على أن لكل نوع من الشعر جماله وطرق العناية به.