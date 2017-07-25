أخبار عاجلة

مساء dmc - الشرطة الإسبانية تتوصل لهوية مرتكب عملية الدهس ببرشلونة -
مساء dmc - لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على ممتلكات 16 إخوانيا جديدا -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع -
التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم -
كلاسيكو الأرض.. بعيون البدري -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

دكتور جلدية يحذر من استخدام البروتين في فرد الشعر.. والسبب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

دكتور جلدية يحذر من استخدام البروتين في فرد الشعر.. والسبب

02:35 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

دكتور جلدية يحذر من استخدام البروتين في فرد الشعر.. والسبب

دكتور جلدية يحذر من استخدام البروتين في فرد الشع

 كتب - هشام عواض:

الشعر الناعم والمفرود حلم للأغلبية العظمى من الفتيات، ومع تطور عالم مستحضرات التجميل أصبح هذا بالإمكان خاصة إذا استخدمت منتجات فرد الشعر البروتين، لكن هذه المنتجات ضارة بالشعر أم لا؟.

ويجيب على هذا التساؤل الدكتور حسن الفكهاني أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب جامعة المنيا، لـ"مصراوي"، أن ظهور الشعر المجعد يرتبط بعدة عوامل، منها الوراثة، مؤكدًا أن استخدام منتجات فرد الشعر تضر أكثر مما تفيد.

وقال "الفكهاني"، إن ارتباط الشعر المجعد بفروه الرأس ارتباط ضعيف، مما يسبب تأكل الشعر والأطراف، والأخطاء الشائعة عند تمشيط الشعر. وأن مخاطر استخدام البروتين تتلخص في 3 أسباب.

وأضاف "الفكهاني"، أن السبب الأول يرجع إلى أن هناك 3 أنواع من البروتين، مثل الحيواني والنباتي والكولاجين، وبعض هذه الأنواع تحتوى على مواد كيميائية مثل الفورمالين وهى من المواد سرطانية، على الرغم من عدم وجود تأكيد قاطع على هذا لكن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية منعت استخدام هذه الخامات فى فرد الشعر

وأوضح دكتور الأمراض الجلدية، بضرورة ألا يكون فرد الشعر في أحد دورات التساقط لأن استخدام البروتين في هذا الوقت سيؤدى إلى مزيد من التساقط.

وأشار "الفكهاني"، أن السبب الثاني هو أن الشخص الذي يقوم بعملية الفرد يجب أن يكون محترف، لأن زيادة تسخين الشعر بالمكواة يمكن أن يسبب حرق الشعر.

وتابع أستاذ الأمراض الجلدية، أن السبب الثالث هو أن أغلب مشاكل الشعر بعد الفرد بالبروتين هى تقصف أو تساقط شعر نتيجة التسخين أو التهاب فروه الرأس بسبب المواد الكيمائية الموجودة في المستحضرات المستخدمة، وفى بعض الحالات يحدث حرق كامل للشعر.

وحذر "الفكهاني" من استخدام البروتين أو لفرد الشعر، مؤكدًا على أن لكل نوع من الشعر جماله وطرق العناية به.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- حيلة بسيطة للتغلب على جفاف الشعر في الصيف

    هو وهي

إعلان

fc3727a2fd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟

من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟

الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور)

الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور)

التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم

التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم