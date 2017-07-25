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أخطاء غير متعمدة في المطبخ قد تسبب أمراضاً لأسرتك.. تعرفي عليها

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مصراوي Masrawy

أخطاء غير متعمدة في المطبخ قد تسبب أمراضاً لأسرتك.. تعرفي عليها

01:55 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

أخطاء غير متعمدة في المطبخ قد تسبب أمراضاً لأسرتك.. تعرفي عليها

في-المطبخ..أخطاء-يومية-تهدد-أسرتك

كتبت- ميرا ماهر:

لكل منا عاداته التي يتبعها أثناء تحضير الطعام، والتي من الممكن أن تكون سبباً في إصابة أفراد الأسرة ببعض الأمراض نتيجة تراكم البكتيريا عليه.

ذكر موقع " matsecooks"، بعض الأخطاء التي يمكن أن لا تنتبه لها ربة المنزل في تدبير المطبخ، والتي تؤثر على جودة الطعام وصحة أفراد المنزل، كما يلي :

 

-غسل اللحوم والدواجن النيئة في الحوض مباشرة دون وضعها في طبق خاص، يساعد ذلك على انتشار البكتيريا بسهولة في المطبخ.

-حفظ الطعام الدافئ في الثلاجة، دون التأكد من أنه وصل إلى درجة الحرارة المناسبة.

-ترك ملعقة الطبخ في وعاء الطهي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى فساد الطعام سريعاً.

-تذوق الطعام أثناء طهيه، يساعد ذلك على انتقال البكتيريا الموجودة في اللعاب إلى الطعام وتكاثرها به.

-حفظ الأطعمة في الفريزر دون تغليفها.

- استخدام نفس لوح التقطيع للحوم والدواجن والخضراوات.

 -استعمال الـ"مايكروويف" لإذابة الطعام المجمد، وخاصةً اللحوم.

 

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