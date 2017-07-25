أخطاء غير متعمدة في المطبخ قد تسبب أمراضاً لأسرتك.. تعرفي عليها
أخطاء غير متعمدة في المطبخ قد تسبب أمراضاً لأسرتك.. تعرفي عليها
01:55 م الثلاثاء 25 يوليه 2017
في-المطبخ..أخطاء-يومية-تهدد-أسرتك
كتبت- ميرا ماهر:
لكل منا عاداته التي يتبعها أثناء تحضير الطعام، والتي من الممكن أن تكون سبباً في إصابة أفراد الأسرة ببعض الأمراض نتيجة تراكم البكتيريا عليه.
ذكر موقع " matsecooks"، بعض الأخطاء التي يمكن أن لا تنتبه لها ربة المنزل في تدبير المطبخ، والتي تؤثر على جودة الطعام وصحة أفراد المنزل، كما يلي :
-غسل اللحوم والدواجن النيئة في الحوض مباشرة دون وضعها في طبق خاص، يساعد ذلك على انتشار البكتيريا بسهولة في المطبخ.
-حفظ الطعام الدافئ في الثلاجة، دون التأكد من أنه وصل إلى درجة الحرارة المناسبة.
-ترك ملعقة الطبخ في وعاء الطهي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى فساد الطعام سريعاً.
-تذوق الطعام أثناء طهيه، يساعد ذلك على انتقال البكتيريا الموجودة في اللعاب إلى الطعام وتكاثرها به.
-حفظ الأطعمة في الفريزر دون تغليفها.
- استخدام نفس لوح التقطيع للحوم والدواجن والخضراوات.
-استعمال الـ"مايكروويف" لإذابة الطعام المجمد، وخاصةً اللحوم.
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