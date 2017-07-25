القبض على أخطر "حرامي خزن" بمصر.. فنان تشكيلي يمتلك 100 مليون جنيه و3سيارات" X3"

كتب – فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على فنان تشكيلي بمدينة نصر، ارتكب أكثر من 200 واقعة سرقة خزن شركات، ووحدات سكنية، وفيلات.

وأكدت مصادر أمنية أن المتهم يدعى مجدي 50 سنة، فنان تشكيلي، تعتبره أجهزة الأمن أخطر "فتاح خزن" في مصر نظراً لسرعته في السرقة بأسلوب المفتاح المصطنع حيث لا تتعدى عملية تنفيذ جريمته أكثر من دقيقة واحدة.

أشارت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إلى أن المتهم لديه أرصده في البنوك تخطت 100 مليون جنيه ويمتلك 7 سيارات باهظة الثمن " 4 سيارات أودي و3سيارات X3" و6 وحدات سكنية وفيلا في منطقة أكتوبر، و2 كافيه بمنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

أوضحت المصادر أن فريقاً المباحث بقيادة المقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، يراقب تحركات المتهم منذ شهر ونصف لضبطه متلبساً بعد تعدد البلاغات بحوادث سرقة خزن فيلات سكنية وبعض الشركات.

وعن كيفية قيام المتهم بارتكاب وقائع السرقة بسهولة، قالت المصادر إن المتهم يقوم بفك "كالون" الخزنة أو "قفل" الباب الرئيسي للشقة خلال دقيقة واحدة، نظراً لخبرته وسوابقه في تنفيذ مثل تلك العمليات.

وسبق اتهامه في عام 2012، وحبسه في إحدى القضايا المتعلقة بالسرقة.

ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر أن يكرم اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية فريق المباحث الذي نجح في ضبط المتهم، بعد أن تعلن مديرية أمن القاهرة ووزارة الداخلية تفاصيل القضية غداً الأربعاء.