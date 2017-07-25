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القبض على 3 طلاب سرقوا محل أجهزة كهربائية بدار السلام

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مصراوي Masrawy

القبض على 3 طلاب سرقوا محل أجهزة كهربائية بدار السلام

03:01 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

القبض على 3 طلاب سرقوا محل أجهزة كهربائية بدار السلام

ارشيفية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 طلاب سرقوا خزينة محل أجهزة كهربائية بدار السلام، بأسلوب " المفتاح المصطنع".

تلقى اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، إخطارا بتمكن ضباط قسم شرطة دار السلام، من ضبط كلا من "عبد الرحمن ج. " 16 سنة، طالب، و " عمرو إ. " 20 سنة، طالب، و" علاء الدين ع. " 19 سنة، طالب، وبحوزتهم خزينة حديدية بداخلها" 1979 دولار أمريكي، و3350 ريال سعودي، و3050 جنية “.

بمناقشتهم اعترفوا بسرقتها من داخل محل بيت النور للأجهزة الكهربائية، بأسلوب " المفتاح المصطنع"، وأقر الأول نظراً لسابقة عمله بالمحل ملك المجني علية ولعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بخزينة المحل خطط لسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية.

وأوضح المتهم الأول أنه توجه إلى المحل في وقت سابق لزيارة أحد أصدقائه من العاملين المتواجدين داخله وتمكن من مغافلته والاستيلاء على مفاتيح المحل واصطناع نسخة لنفسه وإعادتها، وفي يوم الواقعة استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه وتوجهوا للمحل وتمكنوا من الدخول باستخدام المفتاح المصطنع والاستيلاء على الخزينة الحديدية وبداخلها المبالغ المالية، وأضاف أنهم كانوا في سبيلهم لإخفاء الخزينة بمسكن المتهم الثاني.

بمواجهته باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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