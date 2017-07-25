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ضبط مدير مطبعة يستخدم مواد كيماوية في الطباعة بالساحل

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مصراوي Masrawy

ضبط مدير مطبعة يستخدم مواد كيماوية في الطباعة بالساحل

02:53 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

ضبط مدير مطبعة يستخدم مواد كيماوية في الطباعة بالساحل

ارشيفية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، مدير مطبعة يستخدم مواد كيماوية بداخل المطبعة ملكه بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة والتجارة مفادها أن " صفوت ع. " 46 سنة، مدير مطبعه بدائرة قسم شرطة الساحل، يحوز كمية كبيرة من المواد الكيماوية التي تستخدم في الطباعة، وكمية من الاحبار مجهولة المصدر بداخل المطبعة ملكه بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

باستهداف المطبعة المشار إليه أمكن ضبطه وعثر بداخلها علي" 3 طن أحبار طباعة، و1400 عبوة جلسرين طبي، 600 عبوة مزيل ومعجون أحبار، و6000 برشام للصق الورق، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11564 لسنة 2017م جنح الساحل، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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