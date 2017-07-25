رد فعل المتهمين بقضية "أحداث مجلس الوزراء" لحظة الحكم عليهم بالمؤبد (فيديو وصور)

كتب- صابر المحلاوي:

تصوير - مصطفى الشيمي:

شهد قفص الاتهام في قضية أحداث مجلس الوزراء، ردود فعل غاضبة من قبل المتهمين عقب النطق بالحكم بالسجن المؤبد؛ حيث تعالت الصيحات والصراخ من داخل القفص وأهالي المتهمين، وهتفوا ضد المحكمة.

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة 43 متهماً بالسجن المؤبد، وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التي تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونا و 684 ألف جنيه. كما قضن المحكمة بمعاقبة 9 متهمين (أحداث) بالسجن لمدة 10 سنوات، ومتهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات، في ختام إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية في أحداث "مجلس الوزراء"، وبرأت المحكمة 92 متهمًا آخرين في القضية مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

جدير بالذكر أن ذات هيئة المحكمة سبق لها وأن قضت مطلع شهر فبراير 2015 ، بمعاقبة الناشط أحمد دومه و 229 متهما بالسجن المؤبد ، ومعاقبة 39 متهما آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم ، وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأداء مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الغرامة في ذات القضية.

وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين، إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه ، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.