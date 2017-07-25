تعرف على الأشخاص المتحكمة في مصير انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان

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لا يزال الغموض يحيط بمستقبل نيمار مع برشلونة، وذلك بعدما أعرب باريس سان جيرمان عن استعداده لدفع الشرط الجزائي في تعاقده مع البارسا والبالغ قدره 222 مليون يورو وذلك من أجل الحصول على خدمات الساحر البرازيلي في ملعب حديقة الأمراء الموسم المقبل.

واستعرضت صحيفة «ماركا» الإسبانية أبرز الشخصيات المتحكمة في مصير انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان كالآتي:

1- نيمار نفسه

بداية، لم تكن تلك التكهنات لتنتشر في الصحافة العالمية بتلك الصورة في حال كان نيمار واضحًا في رغبته، إلا أن اللاعب البرازيلي يبث حالة من الغموض ولم يكشف بعد عن رغبته في الاستمرار مع برشلونة أو الرحيل صوب باريس سان جيرمان.

فإذا أعلن نيمار أنه يرغب في مواصلة اللعب مع برشلونة، فلن يجد باريس سان جيرمان حينها أي حل للحصول على خدماته، إلا أن اللاعب البرازيلي بث الأمل في نفوس مسؤولي الفريق الفرنسي بمنحهم موافقة شفهية على إمكانية انتقاله إلى ملعب حديقة الأمراء الموسم المقبل، وبالتالي يعد نيمار هو السبب الرئيسي وراء حالة التكهنات المثارة في وسائل الإعلام العالمية في الوقت الحالي.

2- والد نيمار

يعد والد نيمار هو الشخص الوحيد الذي يعلم في الوقت الحالي اهتمامات النجم البرازيلي كما يعد الشخص الوحيد الذي يرغب في حصول ابنه على أفضل عقد ممكن وبالتالي سيحصل هو الآخر على قيمة مالية جيدة، لذلك يكرس والد نيمار كل وقته حاليا في تلك المفاوضات الغامضة، فوالد نيمار كان العنصر الأساسي الذي ساعد برشلونة في التعاقد مع نيمار وبات الآن العنصر الرئيسي في مغادرة نيمار إن حدث هذا الأمر.

3- باريس سان جيرمان

منذ العام الأول لوصول نيمار إلى القارة الأوروبية عبر بوابة برشلونة، ويضع باريس سان جيرمان عينه على التعاقد معه بإصرار كبير، وكان اللاعب البرازيلي قاب قوسين أو أدنى من التوقيع للفريق الفرنسي العام الماضي، والآن ومع القوة الاقتصادية الكبيرة لباريس سان جيرمان بدعم من الأموال القطرية، يجد برشلونة صعوبات كبيرة لمنع رحيل النجم البرازيلي.

4- بارتوميو

يعيش رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو أصعب لحظات رئاسته مع برشلونة بعدما وجد نفسه عاجزًا في منع رحيل أحد أفضل لاعبي الفريق، وسيكون بارتوميو موضعا للانتقادات اللاذعة في حال رحل نيمار، وكيف لا، حيث سيكون الرئيس قد فشل في الاحتافظ بخدمات واحد من أفضل لاعبيه، والذي قرر الرحيل إلى دوري أقل قوة من الدوري الإسباني.

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5- زملاء نيمار

يسعى لاعبو برشلونة إلى إقناع نيمار بالبقاء في الفريق مؤكدين له أنه لا يوجد ناد في العالم أفضل من البارسا، وحينها بدا على نيمار بعض الاقتناع، وتبدو تلك المحاولات هي أفضل ما قدم حتى الآن للإبقاء على نيمار، حيث يواصل لاعبو البارسا وتحديدًا جيرارد بيكيه وإيفان راكيتيتش الضغط عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

6- الأموال القطرية

يبدو واضحا للعيان أن إتمام صفقة بذلك الحجم لا يمكن إنهاؤها إلا بدعم مالي كبير، والذي يوجد عبر الأموال القطرية الخاصة بمالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي وشركته، ففي حال إتمام الصفقة، ستتكفل الأموال القطرية بإنهائها من البداية وحتى النهاية دون أن يخل باريس سان جيرمان بقواعد اللعب المالي النظيف.

7- جيرارد بيكيه

يضع بيكيه حجر الأساس لأن يصبح الرئيس المستقبلي لنادي برشلونة، وأظهر المدافع الإسباني إمكانياته في العديد من المناسبات بعدما تحدث باسم النادي واسم الجماهير في العديد من المحافل، ولم يلتزم بيكيه الصمت تجاه انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان، حيث يلعب بيكيه الدور البارز والمحرك الأساسي للاعبي برشلونة لإقناع نيمار بالعدول عن رأيه.

8- راؤول سانليهي

في الوقت الذي يقف فيه رئيس برشلونة عاجزًا في مشكلة نيمار، يعمل المدير الرياضي للنادي راؤول سانليهي بقوة لحسم تلك المشكلة، حيث كان قد لعب في السابق الدور البارز في انتقال نيمار إلى برشلونة على حساب ريال مدريد، كما تصدى العام الماضي لمحاولات باريس سان جيرمان بخطف اللاعب البرازيلي، وهو الشخص الذي يثق فيه نيمار بشدة، وإذا وجد شخص قادر على إثناء نيمار عن الرحيل عن برشلون فسيكون ذلك الشخص بكل تأكيد سانليهي.