اتفاق مصري دولي لتطوير إنتاج القطن

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"مصر توقع اتفاقا مع اليونيدو لإنتاج القطن" هكذا بدأ موقع "فايبر فاشيون" المعني بالشؤون الدولية تقريرا له؛ لافتا إلى توقيع القاهرة "اتفاقية تعاون بقيمة 1.5 مليون يورو -أي ما يوازي 1.74 مليون دولار- مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وذلك لتطوير إنتاج القطن المصري".

وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وكالة متخصصة بمنظمة الأمم المتحدة، ومقرها في العاصمة النمساوية "فيينا" والهدف الرئيسي للمنظمة هو تعزيز وتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتعزيز التعاون الصناعي الدولي.

ولفت الموقع إلى أن "الاتفاقية تهدف إلى تعزيز نوعية وكمية القطن من أجل الأسواق المحلية وأسواق التصدير"، موضحا أن "الهدف أيضا هو زيادة قدرة المزارع فيما يتعلق بالممارسات الزراعية المستدامة لزراعة القطن العضوي، وتحسين الأداء الاقتصادي للمشاريع العاملة بمجال تصنيع القطن طويل التيلة، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سلاسل التوريد، وإدارة الإنتاج، وتطوير التكنولوجيات الصناعية ونظم التسويق".

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واستكمل: "يهدف المشروع أيضا إلى رفع مهارات عمال النسيج، وبالتالي زيادة القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص العاملة بهذه الصناعة، كما ستقدم (اليونيدو) والوكالة الإيطالية والحكومة المصرية برامج تدريبية لمزارعي القطن والفنيين العاملين في شركات المنسوجات، فضلا عن طلبة المدارس الصناعية والزراعية".

وبدوره قال جيوفانا سيجلي -مدير وممثل اليونيدو في مصر- إن "المشروع الجديد سيستفيد من خبرة (اليونيدو) وسيعزز القطن العضوي ويدعم تصنيعه من خلال الاستخدام الأمثل والفعال للموارد".

ولفت "فايبر فاشيون" إلى أن "صناعة الغزل والنسيج تسهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتوظف حوالي ثلث القوى العاملة بالقطاع الصناعي. وتحقق الصناعة 2.6 مليار دولار من النقد الأجنبي، وتمثل 15% من الصادرات المصرية غير النفطية".