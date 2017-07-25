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التعبئة والإحصاء يكشف حجم أرصدة الأرز والزيت والسكر

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التعبئة والإحصاء يكشف حجم أرصدة الأرز والزيت والسكر التعبئة والإحصاء يكشف حجم أرصدة الأرز والزيت والسكر

التحرير

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الكمية المتاحة من الأرز حاليًا تبلغ 63.3 ألف طن وتكفي لمدة 25 يوم، فى حين تبلغ الكمية المتاحة من الزيت 229.6 ألف طن وتكفي لمدة 1-2 شهر بحد أقصى.

وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة الإحصائية المعلوماتية الشهرية والخاصة بالأرصدة المتاحة من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر يوليو الجاري، ومدة كفايتها، أن الكمية المتاحة من الأرز حاليا تبلغ 63.3 ألف طن وتكفى لمدة 25 يوم، فى حين تبلغ الكمية المتاحة من الزيت 229.6 ألف طن وتكلفى لمدة 1-2 شهر بحد أقصى.

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وذكر جهاز الإحصاء خلال تقريره حول موقف أرصدة السلع الغذائية الأساسية والذى تضمنته النشرة المعلوماتية للجهاز عن شهر يوليو 2017، أن الرصيد المتاح من السكر يبلغ 1.1 مليون طن ويكفى لمدة 4 اشهر، أما الكمية المتاحة من اللحوم الحية، فبلغت 73.6 ألف رأس وتكلفى لمدة من 4-6 أشهر.

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التحرير

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