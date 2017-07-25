انتحار ربة منزل بسبب خلافات زوجية بالقليوبية

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تخلصت ربة منزل من حياتها بمدينة بنها، بتناول أقراص مخدرة "ترامادول"، بسبب نشوب خلافات مستمرة مع زوجها.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز بنها يفيد بالعثور على جثة "بسمة م" 23 سنة ربة منزل، ملقاة داخل شقتها.

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وبانتقال المقدم محمد درويش رئيس مباحث المركز، وبسؤال والدها أكد أن ابنته تناولت شريط ترامادول المخدر، بسبب حدوث خلافات مع زوجها، وأنها متزوجة منذ شهر ولم يتهم أحد بوفاتها جنائيا.

تحرر محضر بالواقعة 7342 إداري مركز بنها لسنة 2017، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.