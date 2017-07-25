أخبار عاجلة

مساء dmc - الشرطة الإسبانية تتوصل لهوية مرتكب عملية الدهس ببرشلونة -
مساء dmc - لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على ممتلكات 16 إخوانيا جديدا -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع -
التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم -
كلاسيكو الأرض.. بعيون البدري -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

انتحار ربة منزل بسبب خلافات زوجية بالقليوبية

Google+ Print
انتحار ربة منزل بسبب خلافات زوجية بالقليوبية انتحار ربة منزل بسبب خلافات زوجية بالقليوبية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تخلصت ربة منزل من حياتها بمدينة بنها، بتناول أقراص مخدرة "ترامادول"، بسبب نشوب خلافات مستمرة مع زوجها.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز بنها يفيد بالعثور على جثة "بسمة م" 23 سنة ربة منزل، ملقاة داخل شقتها.

شاهد أيضا

وبانتقال المقدم محمد درويش رئيس مباحث المركز، وبسؤال والدها أكد أن ابنته تناولت شريط ترامادول المخدر، بسبب حدوث خلافات مع زوجها، وأنها متزوجة منذ شهر ولم يتهم أحد بوفاتها جنائيا.

تحرر محضر بالواقعة 7342 إداري مركز بنها لسنة 2017، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى

محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية

محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية

«مميش» يشارك في حفل تخرج الأكاديمية البحرية ببورسعيد (صور)

«مميش» يشارك في حفل تخرج الأكاديمية البحرية ببورسعيد (صور)

إغلاق وحدة صحية بالجنازير أمام مرضى القليوبية (صور)

إغلاق وحدة صحية بالجنازير أمام مرضى القليوبية (صور)