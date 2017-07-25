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مصدر: التموين تسعى لتحرير أسعار السلع التموينية وإلغاء نظام الأمانة

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مصدر: التموين تسعى لتحرير أسعار السلع التموينية وإلغاء نظام الأمانة مصدر: التموين تسعى لتحرير أسعار السلع التموينية وإلغاء نظام الأمانة

التحرير

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منذ أيام أصدرت وزارة قرار جديد يقضي بإلغاء نظام الأمانة في اتعامل بين أصحاب المخابز والمطاحن، حيث حولت نظام التعامل إلى نقدي بموجبه بات صاحب المخبز يدفع ثمن حصته من الدقيق نقدًا ومقدمًا قبل الخبز، ومن المقرر أن يبدء تطبيق القرار خلال أيام، وهو الامر الذي تسبب في مخاوف لدى قطاع كبير من بدالين التموين بان يتم تطبيق نفس القرار عليهم ليقومو بسداد مقابل البضائع التي يصرفونها للمواطنين نقدًا قبل البيع وهو ما يتطلب رأس مال كيبر.

وفي هذا الإطار كشف مصدر مسئول بوزارة التموين للتحرير، أن قرار تحرير السلع التموينية يدرس الآن، وقد يتم تطبيقه قريباً ويتم وقف نظام "الأمانة" مع بدالين التموين.

وبحسب وزير التموين في كلمته التى ألقاها بمؤتمر الشباب اليوم، فإن دعم بطاقة التموين وصل إلى 38 مليار جنيه، والخبز أصبحت 46 مليار جنيه بإجمالي موازنة 84 مليار جنيه ممثلة في بطاقتي التموين والخبز

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وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه، أن بدال التموين في الوقت الحالي يحصل على السلع التموينية دون دفع أى نقود على سبيل الأمانة، ثم يقوم بصرفها للمواطن، بعد ذلك يحصل البدال على هامش ربح من كل سلعة يبيعها للمواطنين، إلا أن هناك مساعي داخل الوزارة للانتهاء من نظام الأمانة ويكون التعامل نقدي على غرار ما حدث فى معاملات أصحاب المخابز.

 

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التحرير

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