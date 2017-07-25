أخبار عاجلة

مساء dmc - الشرطة الإسبانية تتوصل لهوية مرتكب عملية الدهس ببرشلونة -
مساء dmc - لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على ممتلكات 16 إخوانيا جديدا -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع -
التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم -
كلاسيكو الأرض.. بعيون البدري -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

سحر نصر: 6.7 مليار دولار تدفقات استثمارية متوقعة للعاصمة الإدارية

Google+ Print
سحر نصر: 6.7 مليار دولار تدفقات استثمارية متوقعة للعاصمة الإدارية سحر نصر: 6.7 مليار دولار تدفقات استثمارية متوقعة للعاصمة الإدارية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت الدكتورة سحر نصر، إن  الوزارة تعمل على جذب الاستثمارت الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري وتحريك عجلة الإنتاج، من أجل توفير فرص عمل للشباب وتخفيض نسب البطالة وزيادة دخول المواطنين.

وأضافت نصر، فى جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية، خلال المؤتمر الدورى الرابع للشباب، إن الوزارة تعمل على جذب استثمارات فى عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع العاصمة الادارية الجديدة، والذى تنسق فيه الوزارة مع وزارة الإسكان والمرافق العمرانية فى العرض المقدم من شركة "سي إف إل دي" الصينية للإستثمار فى البنية الأساسية للعاصمة الإدارية وتنفيذ وتخطيط وتصميم وبناء مدينة متكاملة على مساحة 63 كيلو متر مربع.

شاهد أيضا

ومن المتوقع أن تجذب المدينة المتكاملة الجديدة بحلول السنة الخامسة تدفقات تراكمية من الاستثمار الاجنبي المباشر تبلغ 6.7 مليار دولار، وتوفر 160 ألف فرصة عمل، كما أن هناك تعاون بين الوزارة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية على مدار الخمس سنوات المقبلة والتي تستهدف نحو 30 مليار دولار استثمارات في البنية الأساسية والمرافق العامة، وتوفير نحو مليون فرصة عمل  مباشرة وغير مباشرة.

وذكرت الوزيرة، أنها ستزور سنغافورة الشهر المقبل، بمشاركة الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للترويج لأهم الفرص الاستثمارية فى المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى

محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية

محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية

«مميش» يشارك في حفل تخرج الأكاديمية البحرية ببورسعيد (صور)

«مميش» يشارك في حفل تخرج الأكاديمية البحرية ببورسعيد (صور)

إغلاق وحدة صحية بالجنازير أمام مرضى القليوبية (صور)

إغلاق وحدة صحية بالجنازير أمام مرضى القليوبية (صور)