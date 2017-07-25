سحر نصر: 6.7 مليار دولار تدفقات استثمارية متوقعة للعاصمة الإدارية

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قالت الدكتورة سحر نصر، إن الوزارة تعمل على جذب الاستثمارت الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري وتحريك عجلة الإنتاج، من أجل توفير فرص عمل للشباب وتخفيض نسب البطالة وزيادة دخول المواطنين.

وأضافت نصر، فى جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية، خلال المؤتمر الدورى الرابع للشباب، إن الوزارة تعمل على جذب استثمارات فى عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع العاصمة الادارية الجديدة، والذى تنسق فيه الوزارة مع وزارة الإسكان والمرافق العمرانية فى العرض المقدم من شركة "سي إف إل دي" الصينية للإستثمار فى البنية الأساسية للعاصمة الإدارية وتنفيذ وتخطيط وتصميم وبناء مدينة متكاملة على مساحة 63 كيلو متر مربع.

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ومن المتوقع أن تجذب المدينة المتكاملة الجديدة بحلول السنة الخامسة تدفقات تراكمية من الاستثمار الاجنبي المباشر تبلغ 6.7 مليار دولار، وتوفر 160 ألف فرصة عمل، كما أن هناك تعاون بين الوزارة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية على مدار الخمس سنوات المقبلة والتي تستهدف نحو 30 مليار دولار استثمارات في البنية الأساسية والمرافق العامة، وتوفير نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وذكرت الوزيرة، أنها ستزور سنغافورة الشهر المقبل، بمشاركة الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للترويج لأهم الفرص الاستثمارية فى المنطقة.