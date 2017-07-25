السيسي: ستختلف الأوضاع بعد 3 سنوات.. ومعندناش منتجات تكفينا (فيديو)

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استنكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، انخفاض إنتاج شركات قطاع الأعمال بالدولة وما وصلت إليه من حالة التدهور، قائلا: "دولة فيها 100 مليون إنتاجها لصالح شعبها يكون بالمستوى ده؟".

وذكر السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب، اليوم الثلاثاء، بمكتبة الإسكندرية: "بعد 3 سنوات ستكون الأوضاع مختلفة في هذه الشركات حتى في جودة المنتج".

وتابع: "مصر اللي كل العالم جاي يشتغل عشان يفتح السوق لمنتجاته إحنا معندناش منتجات محلية تكفي شعبنا على الأقل"، مؤكدا أن التردد في اتخاذ القرار خيانة للوطن، والرئيس الذي يتردد لحظة لاتخاذ القرار السليم والمدروس، غير جدير بأن يكون موجودا في مكانه، وهو غير أمين على الوطن أو على أهله.

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يشارك في المؤتمر 1300 شاب من محافظات غرب الدلتا، وشباب تقدموا بطلبات للحضور عبر الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن نفس المنطقة، كما يحضر المؤتمر عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وممثلي المجلس القومي للمرأة ومجلس حقوق الإنسان.