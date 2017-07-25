انهيار نهال عنبر وبشرى.. لقطات من عزاء الراحل عمرو سمير

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توافد عدد كبير من النجوم والإعلاميين على عزاء الفنان والمذيع الشاب الراحل عمرو سمير في مسجد الحامدية الشاذلية، أمس الإثنين، كان من بينهم الفنانة يسرا وشهيرة ومدحت صالح وعمرو عبد العزيز وأحمد سليمان ونهال عنبر ونرمين الفقي والممثلة الشابة بشرى و الإعلامي عمرو الليثي.

ونرصد أبرز اللقطات التى جاءت في العزاء خلال التقرير التالى..

الظهور الأول للمذيعة «سوزان حسن» بعد غياب

في أول ظهور لها بعد غياب، ظهرت المذيعة سوزان حسن في عزاء نجل زميلتها المذيعة ماجدة عاصم، وبالرغم من ظهور ملامح كبر السن عليها، فلم تتغير ملامحها.

«بكاء» نهال عنبر

حرصت الفنانة نهال عنبر على حضور عزاء الفنان والمذيع الراحل عمرو سمير برفقة ابنها حسام، بمسجد الحامدية الشاذلية، وظهرت في حالة حزن شديد وبكاء مستمر.

مدحت صالح

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لفت المطرب والفنان مدحت صالح الأنظار في عزاء الراحل عمرو سمير، بعضلاته وقوة بنيته، خاصة وأن الجمهور لم يعتد على رؤيته بتلك الهيئة، ومن الواضح أنه يخضع للتمارين الرياضية.

عمرو عبد العزيز بخسارة في الوزن

حرص أيضًا الفنان عمرو عبد العزيز على حضور عزاء الراحل عمرو سمير، ولفت "عبد العزيز" الأنظار بعد خسارته الكثير من وزنه وظهر بشكل أنحف عكس ما اعتاد رؤيته الجمهور.

بشرى

على الرغم من حضورها الجنازة، فقد حرصت أيضًا الفنانة بشري على حضور عزاء الراحل عمرو سمير، وبات عليها التأثر الشديد، خاصة وأنهما كان يجمعهما صداقة قوية.