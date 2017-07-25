تزوجت رجل أعمال مصري وتطوعت في «الصليب الأحمر».. 16 معلومة عن كارول سماحة

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على عكس الكثيرين من العاملين بالوسط الفني في العالم العربي، لم تعترض أسرتها على دخولها ذلك المجال، وإنما شجعها والدها على ذلك، الأمر الذي أثار استغرابها في البداية، حيث إن تشجيع الوالدين على دخول الفن دائما ما يكون أمرا صعبا، خاصة في المجتمع العربي الذي كان ينظر للفنانين حينها نظرة متدنية، لتصبح خلال سنوات قليلة واحدة من أشهر فنانات لبنان والوطن العربي.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 16 معلومة عن الفنانة اللبنانية كارول سماحة.

1- ولدت في لبنان يوم 25 يوليو 1972، أي أنها تبلغ من العمر 45 عامًا.

2- عشقت "كارول" المسرح منذ صغرها، وفي سن العاشرة كتبت أول سيناريو لها.

3- قدّمت أدوارًا كثيرة في المسرح المدرسي مما شدّ إليها أنظار أساتذتها.

4- بدأت حياتها الفينة كممثلة على المسرح الدرامي وتحديدًا عام 1995، أثناء قيامها بمتابعة الدراسات العليا في التمثيل والإخراج في جامعة "القديس يوسف" في بيروت.

5- حصلت على درجة الماجستير في التمثيل والإخراج عام 1999.

6- شاركت في مجموعة من المسرحيات، ولكن انطلاقتها الحقيقية كانت عقب التقائها بالموسيقار "منصور الرحباني" عام 1998 الذي كان بمثابة نقطة تحول في مشوارها الفني من الدراما إلى المسرح الموسيقي.

7- في عام 2000 حققت نجاحًا كبيرًا من خلال أغنية "بصباح الألف التالت" التي دفعتها إلى القمة في مسيرتها الغنائية.

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8- بدأت كارول بالغناء المنفرد عام 2003، وأصدرت على مدار مسيرتها الفنية 6 ألبومات غنائية أشهرها: "إحساس، حدودي السما، أضواء الشهرة".

9- حققت أغنيتها "وحشاني بلادي" نجاحًا جماهيريا واسعًا، بعدما استعانت في مقدمتها بأربع دقائق ونصف من المقدمة الموسيقية لإحدى أغنيات أم كلثوم، وفق ما أوضحت خلال لقائها ببرنامج "معكم".

10- لعبت دور البطولة في مسلسلات تليفزيونية عديدة نذكر منها: "نورا، غاردينيا، طالبين القرب، واسمها لا"، أما مسلسل "الشحرورة" الذي عرض خلال شهر رمضان 2011 فكان نقطة تحول حقيقي في حياتها المهنية.

11- كانت كارول أول فنانة عربية تقف على خشبة مسرح "سيزارز بالاس" في وينسور في كندا وغيرها من المسارح العالمية كمسرح "الأونيسكو" في باريس.

12- أسست كارول عام 2009 شركة إنتاج خاصة بها، تحت اسم LACARMA.

13- عملت كمسعفة في منظمة الإغاثة الدولية "الصليب الأحمر"، لمدة 5 سنوات، وكانت تشارك في تمريض الجرحى في الحرب اللبنانية.

14- عيّنت كارول سماحة سفيرة للنوايا الحسنة للشبكة الدولية للحقوق والتنمية.

15- تزوجت بعد قصة حب دامت 3 سنوات من رجل الأعمال المصري، وليد مصطفى مالك جريدة "اليوم السابع" ورئيس مجلس إدارة قنوات "النهار" المصرية سابقًا، وأنجبت منه ابنتها "تالات".

16- قالت عن اختلاف الديانة بينها وبين زوجها: "كل واحد بيمارس دينه في بيته على راحته، ووليد منفتح ومتقبل، وكل واحد بيحترم دين الآخر ولا يفرض شيئا على الآخر، ولذلك اتجوزنا مدني".