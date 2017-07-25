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موظف حسابات عمل بالتمثيل وأنجب «مذيعة».. 11 معلومة عن شوقي شامخ

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التحرير

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لم يكن الفن وجهته الأولى في مسيرته المهنية، بل كان مجال الحسابات الذي تخصص في دراسته بكلية التجارة، ولكن غلبه شغفه الفني لتغيير دفّة عمله، ورغم ذلك الشغف الذي ترك من أجله الوظيفة الحكومية، فإن الفن لم يمنحه ما يستحقه من نجومية، إذ ظل حبيس الأدوار الثانوية حتى وفاته في عام 2009.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 11 معلومة عن الفنان الراحل شوقي شامخ.

1- اسمه بالكامل محمد شوقى شامخ محمد بيومى، إلا أنه اشتهر فنيا بـ"شوقي شامخ".

2- مواليد حي الحلمية الجديدة، يوم 25 يوليو 1949.

3- حصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة، جامعة عين شمس، في عام 1972.

4- عمل شوقي شامخ بعد تخرجه في كلية التجارة مراجعًا للحسابات بوزارة التربية والتعليم قبل أن يترك وظيفته ويقرر امتهان الفن.

5- الظهور الفني الأول له كان من خلال مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، مع الزعيم عادل إمام، في عام 1976.

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6- تألق في الدراما التليفزيونية، من خلال مشاركته بأدوار مساعدة في عدد من الأعمال مثل: "الشهد والدموع، زيزينيا، ليالي الحلمية، فريسكا، ريا وسكينة، لقاء ع الهوا، عيش أيامك، أرابيسك، رأفت الهجان، رجل في زمن العولمة، حضرة المتهم أبي، العندليب، المصراوية 1"، وغيرها الكثير من المسلسلات.

7- اشتهر في السينما بدوره في فيلم "كتيبة الإعدام"، مع الفنانين نور الشريف، ومعالي زايد، وممدوح عبد العليم، كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية، منها: "شادر السمك، موعد مع الذئاب، ليه يا بنفسج، ملف في الآداب، العاشقان".

8- تزوج الفنان الراحل في حياته مرة واحدة من المذيعة نيفين صلاح الدين، وأنجب منها ولدا وبنتا هما "أحمد، ونسرين".

9- تعمل ابنته نسرين مذيعة بنشرة أخبار التليفزيون المصري.

10- أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "المصراوية"، نُقل على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة، وتوفي بعد دخوله غرفة العناية المركزة، في يوم 26 مارس 2009، عن عمر ناهز 59 عامًا.

11- تكريمًا له لم يتم حذف مشاهده في مسلسل "المصراوية 2"، التي لم يتجاوز عددها العشرة مشاهد، وقام المؤلف بإجراء تعديل على السيناريو الخاص بمشاهد "علام" المتبقية، وهي الشخصية التي جسدها الراحل شوقي شامخ في المسلسل.

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التحرير

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