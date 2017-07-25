وزيرة التخطيط: نستهدف 3700 جنبه مخصصات صحية للمواطن بحلول 2022

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في الجلسة الافتتاحية أمام مؤتمر الشباب الرابع المنعقد على مدار يومين بالإسكندرية، أن الإستثمار في التنمية البشرية من خلال زيادة الانفاق العام على التعليم والتدريب والصحة هي المهمة الأساسية التي تعمل عليها الحكومة لإيمانها بأنها سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة خلال حديثها عما تم تحقيقه من استراتيجية مصر 2030 في الوزارات المختلفة إلى أن منظومة التعليم والاستثمار تعمل على خلق فرص عمل ملائمة لشباب الخريجين، وهو ما يوفر حماية اجتماعية حقيقية للاجيال القادمة، حيث تم التوسع في التخطيط لتمويل مدارس مصرية تطبق مناهج دولية مثل مدارس النيل ومدارس المتفوقين والمدارس اليابانية، وأن هذه المدارس سوف تهتم بتعليم المهارات بما يسمح للخريجين المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وألمحت الوزيرة إلى تجارب الدول التي سارت على خطط طويلة مثل جنوب افريقيا وسنغافورة وبولندا التي خفضت التضخم من 16 % إلى 6% في سنوات قليلة.

وأوضحت السعيد أن استراتيجية 2030 تستهدف زيادة المخصصات الصحية للمواطن من 149 جنيه حالياً إلى 3700 جنيه بحلول 2022، بما يشمله ذلك من إصلاح نظام الخدمات الصحية وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل.

وأكدت السعيد على أن وزارة التخطيط تساهم مع الصحة في تطوير قواعد البيانات الصحية حيث تم ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4750 بما يوفر معلومات دقيقية وآنية لتحسين جودة الخدمات الصحية في المحافظات والمراكز والقرى.

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وأوضحت أن استراتيجية 2030 تولي أهمية كبرى لضبط النمو السكاني بما يوفر الفرصة للتمتع بعوائد التنمية، حيث أن النمو المتزايد للسكان لا يقابله تنمية تمثل 3 أصعاف نمو السكان سوف يقود إلى تدهور الخدمات وعدم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وفي قطاع الإسكان والبنية الأساسية أشارت الاستراتيجية إلى أن الهدف هو زيادة الرقعة المعمورة من 7% حالياً لتصل إلى 11% بنهابة 2030، وتحقيق 150 ألف وحدة إسكان اجتماعي سنوياً والانتهاء من جميع المناطق العشوائية والخطرة.

وقالت وزيرة التخطيط إن التحدي الأكبر الذي واجه مصر في الفترة الماضية هو خلل الميزان التجاري وارتفاع الواردات إلى أكثر من 60% من الاستهلاك، وزيادة نسبة المكون الأجنبي في التصنيع المحلي لما يزيد عن 70% في بعض المنتجات وهو ما مثل ضغط كبير على الموازنة العامة وقلل من قيمة العملة الوطنية، وأن خطة 2030 تستهدف التوسع في المجمعات الصناعية للغزل والمشروعات الهندسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية.

وقالت السعيد، لأول مرة مؤشرات التعافي الاقتصادي تبدو واضحة من خلال مؤشرات زيادة الصادرات بنسبة 23%، ما أدى لتقليل عجز ميزان المدفوعات، وانخفضت معدلات البطالة إلى 12%، مع تحقيق نمو اقتصادي يفوق ما هو متوقع.