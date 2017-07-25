توقعات بتراجع أسعار الأرز مع بدء موسم الحصاد المقبل

التحرير

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شهدت أسعار الأرز ارتفاعًا ملحوظًا فى الأسواق خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع سعر كيلو الأرز ليصل إلى مستويات تتراوح ما بين 9 إلى 10.5 جنيهًا فى بعض المناطق بالقاهرة والمحافظات، فيما تشير التوقعات إلى حدوث تراجع فى الأسعار مع بدء موسم الحصاد الجديد.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فى نشرته الشهرية والخاصة بالأرصدة المتاحة من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر يوليو الجاري، أن الكمية المتاحة من الأرز حاليًا تبلغ 63.3 ألف طن وتكفي لمدة 25 يوما.

عمليات التخزين

ويرى مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن تراجع أسعار الأرز بالأسواق مرهون بقيام التجار والمزارعين بتقليل عمليات التخزين، والإفراج عن كميات الأرز الموجودة لديهم فى المخازن.

وأضاف النجاري "للتحرير"، أن بدء موسم الحصاد الجديد بداية من الشهر المقبل يجبر التجار على وقف عمليات التلاعب واحتكار السوق، وبالتالي يحدث وفرة فى المعروض فى الأسواق، وهو الأمر الذى يؤدى الى حدوث تراجع فى أسعار الأرز.

ويبلغ حجم إنتاج الأرز نحو 5.4 مليون طن سنويًا، فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو5.3 مليون طن، أي أن هناك فائض بنحو مليون طن، كما يتراوح متوسط حجم الإستهلاك الشهري من الأرز ما بين نحو275 و300 الف طن.

رفع أسعار الفائدة

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من جانبه قال الدكتور سمير النجار عضو لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أدى إلى عزوف غالبية التجار عن عمليات التخزين بشكل ملحوظ، نظرًا لقيامهم بوقف شراء كميات كبيرة من الأرز من المزارعين، والاكتفاء باستثمار أموالهم فى البنوك للإستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فى اجتماعها الأخير أول يوليو الجاري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى نحو 18.75%، و19.97% على التوالي.

ويعد رفع سعر الفائدة هو الثاني خلال فترة قصيرة لا تتعدى شهرين، حيث قام المركزي برفع أسعار الفائدة خلال مايو الماضى بواقع 200 نقطة اساس ايضا، ليصل الى16.75%، و17.75%للإيداع والإقراض.

استمرار إغلاق باب تصدير الأرز

ويقول رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن قيام الحكومة بمد قرار وقف تصدير الأرز ساهم أيضا فى حدوث وفرة بالمعروض بالأسواق، وبالتالي من المتوقع حدوث تراجع فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على استمرار سريان قرار إغلاق باب تصدير الأرز خلال الفترة المقبلة‏،‏ لحين تأمين احتياجات السوق المحلية، وذلك لمدة ‏12‏ شهر‏.‏

وأوضح شحاتة أن كيلو الأرز يباع فى الاسواق على حسب الجودة، موضحًا أن الارز الهندى يباع بنحو6.5 جنيها، بينما فى بطاقات التموين يباع بنحو5.5 جنيها، كما يتراوح سعر الأرز المحلي عالي الجودة ما بين نحو8.5 الى10.5 جنيها، فى حين يباع على بطاقات التموين بسعر يبلغ نحو6.5 جنيه.