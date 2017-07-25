بالأرقام.. تفاصيل معدلات الزواج والطلاق في مصر خلال 2016

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، أن عدد عقود الزواج خلال عام 2016، بلغت 983.526 ألف عقد، مقـابل 969399 عقداً عام 2015، بنسبة انخفاض قدرها 3.2%، بينما بلغ عدد إشهادات الطلاق 192.079 ألف إشهاد عام 2016، مقابل 199867 إشهاد عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.

وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2016، والتى أصدرها اليوم، الثلاثاء، أن عدد عقود الزواج فى الحضر بلغ 370411 عقداً عام 2016 وهو ما يمثل 339.5 %، من جملة العقود، مقابل 409906 عقود عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 9.6 %.

وأضاف جهاز الإحصاء أن إجمالي عدد عقود الزواج فى الريف بلغ 568115 عقداً عام 2016 تمثل 60.5 % من جملة العقود، مقابل 559493 عقداً عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 1.5%.

وجاءت مؤشرات النشرة وفقًا لما يلى:

-فئات السن بالنسبة للأزواج:

سجلت أعلى نسبة زواج فى الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة، حيث بلغ عدد العقود بها 399015 عقداً تمثل 42.5%، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية من 60 إلى أقل من 65 سنة، حيث بلغ عدد العقود بها 7440 عقداً تمثل 0.8% من جملة العقود.

-فئات السن بالنسبة للزوجات:

سجلت أعلى نسبة زواج فى الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 25 سنة، حيث بلغ عدد العقود بها 356040 عقدًا تمثل 37.9%، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر حيث بلغ عدد العقود بها 925 عقدًا تمثل 0.1% من جملة العقود.

-الحالة التعليمية بالنسبة للأزواج:

سجلت أعلى نسبة زواج فى الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 349501 عقداً بنسبة 37.2 %، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 2667 عقداً بنسبة 0.3% من جملة العقود.

-الحالة التعليمية بالنسبة للزوجات:

سجلت أعلى نسبة زواج فى الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد العقود بها 291379 عقداً بنسبة 31 %، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 1854 عقداً بنسبة0.2% من جملة العقود.

-معدل الزواج:

وهو عدد عقود الزواج التي تمت خلال عام لكل ألف من السكان فى منتصف نفس العام وتشير الإحصائية إلى:

1- بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 10.3 فى الألف عام 2016، مقابل 10.9 فى الألف عام 2015.

2- بلغ معدل الزواج بالحضر9.5 في الألف مقابل 10.9 فى الألف بالريف.

3- بلغ أعلى معدل زواج 14 في الألف بمحافظة القاهرة ،بينما بلغ أقل معدل زواج 2.2 فى الألف بمحافظة جنوب سيناء.

فيما جاءت أهم مؤشرات الطلاق كالآتى:

-الحضر والريف:

شاهد أيضا

1- بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 105200 إشهاداً عام 2016 تمثل54.8% من جملة الإشهادات، مقابل 114780 إشهادا عام 2015 بنسبة إنخفاض قدرها 8.3%.

2- بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 86879 إشهاداً عام 2016 تمثل 45.2% من جملة الإشهادات ،مقابل85087 إشهاداً عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 2.1%.

-فئات السن بالنسبة للمطلقين:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 38578 إشهاداً بنسبة 20.1% ، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 751 إشهاداً بنسبة 0.4% من جملة الإشهادات.

-فئات السن بالنسبة للمطلقات:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 39778 إشهاداً بنسبة 20.7%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر حيث بلغ عدد الإشهادات بها 1322 إشهاداً بنسبة 0.7% من جملة الإشهادات.

-الحالة التعليمية بالنسبة للمطلقين:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 63934 إشهاداً تمثل 33.3%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الحاصلين على درجة جامعية عليا 864 إشهاداً بنسبة 0.4%.

-الحالة التعليمية بالنسبة للمطلقات:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 59321 إشهاداً تمثل 30.8%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الحاصلات على درجة جامعية عليا 657 إشهاداً بنسبة 0.3%.

-معدل الطلاق:

هو عدد إشهادات الطـلاق التى تمت خلال العام لكل ألـف من السكان فـى منتصف نفـس العام وتشير الإحصـائية إلى:

1- إنخفض معدل الطلاق الى 2.1 فى الألف عام 2016 ، مقابل 2.2 فى الألف عام 2015.

2- بلغ معدل الطلاق بالحضر 2.7 فى الألف مقابل 1.7 فى الألف بالريف.

3- بلغ أعلى معدل طلاق 3.9 فى الألف بمحافظة القاهرة ، بينما بلغ أقل معدل طلاق0.9 في الألف بمحافظة اسيوط.

-أحكام الطلاق النهائية:

1- بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 6305 حكما عام 2016 ،مقابل 6125 حكماً عام 2015 بزيادة قدرها 2.9% من جملة الأحكام.

2- سجلت أعلي نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 4409 أحكام بنسبة 69.9% من إجمالى الاحكام النهائية (6305 حكمآ)، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب تغييرالديانه حيث بلغ عدد الأحكام بها حكما واحدآ تمثل0.01% من جملة الأحكام النهائية.