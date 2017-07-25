السيسي: «استحملوا شوية وشوفوا مصر هتبقى إزاي»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التردد في اتخاذ القرار السليم خيانة في حق الوطن، وإنه لبناء دولة ذات جدار قوي يجب أن يكون لدينا قدرة حقيقة في اتخاذ القرار دون تردد.

أضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني، اليوم الثلاثاء، بمكتبة الإسكندرية: "عايزين دولة عظيمة مش هتيجي كده، التردد لاتخاذ القرار السليم خيانة في حق الوطن، يا ريت تستحملوا معانا شوية كمان".

وتابع: "الحكومة والرئيس لو مترددين في اتخاذ القرار السليم المدروس يبقى مينفعوش، لو حد خاف من قرار على شخصه وكرسيه يبقى مش أمين على البلد والشعب".

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واستكمل: "دولة عدد سكانها عشر مصر وتعاني من مشاكل ديموجرافية، وعندهم مشكلة في عدم زيادة السكان والناتح المحلي قريب من مصر، وذلك يعكس ما نحن فيه، اتفرجوا كمان سنة واتنين وتلاتة على مصر هتبقى أزاي".

وخاطب السيسي، الشعب: "اثبتوا أن لديكم من الوعي والفهم وتحمل المسئولية تجاه البلد ما يبني مصر ويجعلنا نتخذ القرار المناسب، أنتم شعب صلب وقوي ولازم ناخد مكان على خريطة العالم ونتحمل، عايزين نبقى قادرين بجد".

يشارك في المؤتمر 1300 شاب من محافظات غرب الدلتا، وشباب تقدموا بطلبات للحضور عبر الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن نفس المنطقة، كما يحضر المؤتمر عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وممثلي المجلس القومي للمرأة ومجلس حقوق الإنسان.