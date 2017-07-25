توقعات بتراجع سعر الدولار إلى 15.7 جنيه خلال العام الحالي

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توقع بنك استثمار إتش سي، تراجع سعر صرف الدولار، إلى 15.72 جنيه، خلال العام المالي الجاري، و15.38 جنيه في العام المالي المقبل.

وقال البنك في تقرير له اليوم الثلاثاء، إن القيمة العادلة للجنيه أمام الدولار، أعلى من سعره المتداول حاليًا، بنحو 27%، في ظل التدفقات النقدية التي جذبتها البلاد منذ تعويم الجنيه في نوفمبر.

وأضاف البنك "كان من المفترض أن يقترب الجنيه من قيمته العادلة أمام الدولار، مع التدفقات المالية الكبيرة في المحافظ المالية خلال الشهور الأخيرة".

وسجل سعر شراء الدولار اليوم 17.83 جنيه بينما سجل سعر البيع 17.93 جنيه، "وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري".

وأكد البنك، أنه يؤيد الرفع التدريجي لقيمة الجنيه، والذي توقع أن يحدث في الربع الأول من العام المقبل، مع تحسن مصادر العملة الصعبة، من أجل احتواء التضخم.

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و تابع البنك وفقاً لبيان صادر اليوم: "يفضل المركزي استقرار العملة حتى لو بسعر أقل من قيمتها الحقيقة، لتجنب تذبذب سعر الصرف، ورغم أننا ندرك التبعات السلبية لتذبذب سعر الصرف، لكن ضعف قيمة الجنيه لا يساعد في احتواء التضخم، كما أن ذلك يحد جزئيًا من فاعلية أدوات السياية النقدية الأخرى".

وأشار التقرير إلى أن احتواء ارتفاع الأسعار على المدى القصير يمكن أن يتم من خلال تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وليس زيادة أسعار الفائدة، موضحًا أن زيادة سعر الفائدة بنسب أكبر من المستوى الحالي ستمثل مخاطر على النمو.

وقرر البنك المركزي فى أوائل الشهر الجاري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالي.

وتوقع البنك، أن يصل معدل التضخم إلى 24% خلال العام المالي الجاري، و12% في العام المالي المقبل، بالتزامن مع تراجع عجز الموازنة إلى 10% و8.3% في العامين على التوالي، متوقعاً نمو الاقتصاد بنسبة 4.4% في العام المالي الجاري، و4.9% في العام المقبل، مدفوعًا بتعافي الاستهلاك الخاص مع اعتدال التضخم وانخفاض البطالة.