زيادة جديدة في أسعار الحديد والأسمنت

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سجل متوسط سعر الحديد تسليم التاجر اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2017 إرتفاعًا ملحوظًا، ليصل سعر الطن لحديد عز نحو 10650 جنيهًا للطن، والمصريين نحو 10750 جنيه للطن، والمراكبي نحو 10600 جنيهًا للطن، والعتال نحو 10600 جنيهًا للطن، وعطية نحو 10600 جنيها للطن.

فيما سجل حديد الجيوشى نحو 10500 جنيها للطن، ومصر ستيل نحو 10500 جنيها للطن والجارحى والكومى نحو 10500 جنيها للطن.

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بينما استقرت أسعار الأسمنت بالسوق المحلي اليوم ليسجل سعر الأسمنت المسلح نحو 800 جنيه للطن، والفهد نحو 785 جنيه للطن، وحورس نحو 760 جنيه للطن، وأسيوط نحو 830 جنيه للطن.

وسجل أسمنت حلوان نحو 708 جنيه للطن، والسويس نحو 795 جنيه للطن، والسويدي نحو 810 جنيه للطن.