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زيادة جديدة في أسعار الحديد والأسمنت

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زيادة جديدة في أسعار الحديد والأسمنت زيادة جديدة في أسعار الحديد والأسمنت

التحرير

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سجل متوسط تسليم التاجر اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2017 إرتفاعًا ملحوظًا، ليصل سعر الطن لحديد عز نحو 10650 جنيهًا للطن، والمصريين نحو 10750 جنيه للطن، والمراكبي نحو 10600 جنيهًا للطن، والعتال نحو 10600 جنيهًا للطن، وعطية نحو 10600 جنيها للطن.

فيما سجل حديد الجيوشى نحو 10500 جنيها للطن، ومصر ستيل نحو 10500 جنيها للطن والجارحى والكومى نحو 10500 جنيها للطن.

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بينما استقرت الأسمنت بالسوق المحلي اليوم ليسجل المسلح نحو 800 جنيه للطن، والفهد نحو 785 جنيه للطن، وحورس نحو 760 جنيه للطن، وأسيوط نحو 830 جنيه للطن.

وسجل أسمنت حلوان نحو 708 جنيه للطن، والسويس نحو 795 جنيه للطن، والسويدي نحو 810 جنيه للطن.

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التحرير

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