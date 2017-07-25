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وزير الخارجية: نعمل مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب

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وزير الخارجية: نعمل مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب وزير الخارجية: نعمل مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب

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قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن تعمل مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب.

أضاف شكري، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، بمدينة بروكسل البلجيكية، إنه لابد من وجود رؤية مشتركة لوقف تمويل العمليات الإرهابية.

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وكان وزير الخارجية استعرض خلال جلسة الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، مختلف عناصر الموقف العربي الرباعي تجاه قطر.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، في بيان صحفي، إن شكري أكد على أن ما قدمته مصر من تضحيات من دماء أبنائها وموارد شعبها لا يجعلها في موضع يقبل المساومة على المطالب التي تم تقديمها لقطر.

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التحرير

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