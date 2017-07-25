الذهب يستقر اليوم وعيار 24 يسجل 713 جنيه للجرام

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شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2017 إستقرارًا ملحوظاً حيث سجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 624 جنيهًا للجرام.

فيما سجل الذهب عيار 24 نحو 713 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل نحو 535 جنيهًا للجرام، وعيار 14 سجل نحو 416 جنيهًا للجرام، وعيار 12 سجل نحو 357 جنيهًا للجرام. فيما سجلت أوقية الذهب بالسوق المحلي نحو 22179 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 4992 جنيهًا، وكيلو الذهب نحو 713143 جنيه.

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أمين وصفي رئيس شعبة الذهب قال إن إستقرار الذهب المحلي يرجع إلى استقرار سوق المال العالمي، حيث سجلت أوقية الذهب اليوم 1255 دولار، مشيراً إلى أن سوق الذهب تشهد حالة من الانتعاش المؤقت فى حركة البيع والشراء، وإن كانت أقل من المعتاد.