أخبار عاجلة

مساء dmc - الشرطة الإسبانية تتوصل لهوية مرتكب عملية الدهس ببرشلونة -
مساء dmc - لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على ممتلكات 16 إخوانيا جديدا -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع -
التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم -
كلاسيكو الأرض.. بعيون البدري -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الذهب يستقر اليوم وعيار 24 يسجل 713 جنيه للجرام

Google+ Print
الذهب يستقر اليوم وعيار 24 يسجل 713 جنيه للجرام الذهب يستقر اليوم وعيار 24 يسجل 713 جنيه للجرام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهدت الذهب اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2017 إستقرارًا ملحوظاً حيث سجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 624 جنيهًا للجرام.

فيما سجل الذهب عيار 24 نحو 713 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل نحو 535 جنيهًا للجرام، وعيار 14 سجل نحو 416 جنيهًا للجرام، وعيار 12 سجل نحو 357 جنيهًا للجرام. فيما سجلت أوقية الذهب بالسوق المحلي نحو 22179 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 4992 جنيهًا، وكيلو الذهب نحو 713143 جنيه.

شاهد أيضا

أمين وصفي رئيس شعبة الذهب قال إن إستقرار الذهب المحلي يرجع إلى استقرار سوق المال العالمي، حيث سجلت أوقية الذهب اليوم 1255 دولار، مشيراً إلى أن سوق الذهب تشهد حالة من الانتعاش المؤقت فى حركة البيع والشراء، وإن كانت أقل من المعتاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام