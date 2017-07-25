الطرق والكبارى: 280 مليون جنيه تكلفة تنفيذ المرحلة الاولى من محور الدخيلة

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أعلنت الهيئة العامة للطرق والكبارى عن انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من محور الدخيلة الرابط لميناء الدخيلة، بالطريق الساحلى الدولى بتكلفة 280 مليون جنيه.

وقالت الهيئة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع وافتتاح المحور الجديد بالكامل قبل نهاية العام الجارى.

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من جانبه قال اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، إن محور الدخيلة يمتد بطول 4.5 كم ويتكون من 2 كوبرى بطول 2 كم، ووصلة أرضية أعلى الملاحات بطول 2.5 كم، لافتا إلى أن المحور الجديد أعلى طريق "الإسكندرية– مطروح" الملاحات، رابطًا طريقى "أم زعبو" و"الساحلى الدولى".

وأكد رئيس الطرق والكبارى ، أن هذا المحور سيساهم فى تخفيف الزحام المرورى بالإسكندرية من جعل الشاحنات غير مضطرة للمرور وسط الإسكندرية لدخول ميناء الدخيلة.