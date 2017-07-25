جوارديولا على أعتاب تحطيم رقم ريال مدريد القياسي

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يقترب المدرب الإسباني بيب جوارديولا في الميركاتو الحالي من تحطيم الرقم القياسي الخاص بريال مدريد، والذي يعد أكثر الأندية إنفاقًا للأموال على إبرام الصفقات في سوق انتقالات واحد، وذلك في عام 2009.

وتخطى مانشستر سيتي أمس حاجز الـ200 مليون جنيه إسترليني بالتعاقد مع لاعب موناكو بينجامين ميندي، ليظهر السيتي قوته الاقتصادية الهائلة لمنافسة أكبر الأندية مثل ريال مدريد.

ولكن في الوقت الذي أنفق فيه جوارديولا أكثر من 200 مليون إسترليني في التعاقد مع كيلي والكر ودانيلو وبينجامين ميندي، اثنان يلعبان في مركز الظهير الأيمن وآخر في مركز الظهير الأيسر، أنفق ريال مدريد أمواله في عام 2009 على لاعبين، سبق وأن حصلوا على الكرة الذهبية كأفضل لاعبين في العالم.

وتعاقد ريال مدريد في صيف 2009 مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون إسترليني إلى جانب التعاقد مع كاكا من ميلان الإيطالي مقابل 56 مليون إسترليني.

كما تعاقد الريال في نفس الصيف مع اثنين من اللاعبين لعبا دورًا مهما برفقة رونالدو في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2014 بعد غياب 12 عام وهم تشابي ألونسو من ليفربول مقابل 30 مليون إسترليني وكريم بنزيما من ليون مقابل نفس المبلغ.

وفي الوقت الذي تغيرت فيه سياسة سوق الانتقالات في السنوات الأخيرة، حيث شهدت أسعار اللاعبين ارتفاعًا جنونيا، فيكفي القول إن لو كريستيانو رونالدو يبلغ من العمر الآن 26 عامًا وصل سعره إلى 200 مليون جنيه إسترليني وحده.

ولكن يتعرض جوارديولا للعديد من الانتقادات من خلال التعاقد مع حارس مرمى هو الأغلى في التاريخ إيديرسون مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، ومن ثم وقع الحارس الأغلى في التاريخ في خطأ فادح في مباراته الأولى أمام مانشستر يونايتد في المباراة الودية التي أقيمت الأسبوع الماضي.

ولم يتعاقد جوارديولا مع أي لاعب بتمتع بنزعة هجومية سوى بيرناردو سيلفا من صفوف موناكو مقابل 42,5 مليون جنيه إسترليني، والغريب مع مانشستر سيتي أن الفريق أنفق منذ عام 2013 أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني فقط لتدعيم مركزي حارس المرمى وخط الدفاع.

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وتعاقد السيتي الموسم الماضي مع حارس برشلونة السابق كلاوديو برافو مقابل 17 مليون إسترليني ومن ثم بات الحارس الثاني للفريق بعدما قدم أداء كارثيا الموسم الماضي.

كما اشتري مانشستر سيتي المدافع جون ستونز الموسم الماضي مقابل 47,5 إلى جانب التعاقد مع نيكولاس أوتاميندي في عام 2015 مقابل 32 مليون إستريني، واللذان قدما شراكة كارثية في خط الدفاع الموسم الماضي.

ومن ثم تعاقد السيتي مع كيلي والكر مقابل 50 مليون إسترليني هذا الموسم إلى جانب دانيلو من ريال مدريد مقابل 26 مليون إسترليني، وهما اللاعبان اللذان يلعبان في نفس المركز.

وبالنظر إلى آخر الصفقات التي أبرمت أمس بالتعاقد مع ميندي بعد مساعدته لموناكو بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، نجد أن السيتي تعاقد معه مقابل 52 مليون إسترليني في الوقت الذي كان يبلغ فيه سعره الصيف الماضي 11 مليون إسترليني فقط.

كما تعاقد السيتي في الميركاتو الحالي أيضًا مع اللاعب البرازيلي الشاب دوجلاس لويز البالع من العمر 19 عامًا ولاعب برشلونة إيريك جارسيا البالغ من العمر 16 عامًا بإجمالي 12 ميون إسترليني، على أن ينضم الثنائي إلى أكاديمية النادي ولن يلعبا مع الفريق الأول الموسم المقبل.

وبشكل عام أنفق ريال مدريد في عام 2009 نحو 219,8 مليون جنيه إسترليني كالآتي: كريستيانو رونالدو (80 مليون إسترليني) - كاكا (56 مليون إسترليني)- تشابي ألونسو (30 مليون إسترليني)- كريم بنزيما (30 مليون إسترليني)- راؤول ألبيول (12,75 مليون إسترليني)- ألفارو نيجريدو (4,25 مليون إسترليني)- ألفارو أربيلوا (3,4 مليون إسترليني)- إيستيبان جرانيرو (3,4 مليون إسترليني)- إيزيكيل جاراي (بالمجان).

بينما أنفق مانشستر سيتي هذا الموسم حتى تلك اللحظة 216,15 مليون إسترليني كالآتي: بينجامين ميندي (52 مليون إسترليني)- كيلي والكر (50 مليون إسترليني)- بيرناردو سيلفا (42,5 مليون إسترليني)- إديرسون مورايس (34 مليون إسترليني)- دانيلو (26 مليون إسترليني) دوجلاس لويز (10,2 مليون إسترليني)- إيريك جارسيا (1,45 مليون إسترليني).

ومع رحيل جايل كليتشي وألكساندر كولاروف، يبقى ميندي اللاعب الوحيد الذي يشغل مركز الظهير الأيسر في الفريق، وبالتالي سيحتاج جوارديولا للتعاقد مع لاعب بديل لع، كما تربط العديد من التقارير الصحفية بين مانشستر سيتي وبين التعاقد مع كل من كيليان مبابي مهاجم موناكو وأليكسيس سانشيز لاعب أرسنال.

كما تحوم الشكوك حول استمرار ثلاثي خط الدفاع نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز وفينسينت كومباني، أي أن السيتي لا يزال في الطريق نحو إبرام صفقات أخرى هذا الموسم وبالتالي تحطيم الرقم القياسي لريال مدريد الصامد منذ 9 أعوام.