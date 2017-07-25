تشيلسي يعيد لاعبه إلى لندن بسبب إهانة الصين

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قرر نادي تشيلسي الإنجليزي، إعادة لاعبه البرازيلي روبرت كينيدي إلى لندن، بعدما تسبب في إحراج كبير للبلوز في الصين، وذلك حسبما أفادت شبكة "بي بي سي" البريطانية اليوم الثلاثاء.

وكان قد نشر كينيدي صورًا له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، معلقًا عليها بعبارة مهينة للصين، وذلك خلال معسكر تشيلسي في الصين قبل التوجه إلى سنغافورة.

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وأضافت الشبكة أنه من المنتظر توقيع عقوبة كبيرة على كينيدي الذي بات مستقبله مهددا مع تشيلسي، في وقت أشارت فيه تقارير صحفية أخرى إلى إمكانية منع البلوز من زيارة الصين مجددا، خاصة أن السلطات الصينية أمرت الإعلام المحلي بالتعتيم على أخبار البلوز.

يذكر أن نادي تشيلسي قدم اعتذاره للصين من خلال بيان على موقعه الإلكتروني.