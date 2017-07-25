أخبار عاجلة

مساء dmc - الشرطة الإسبانية تتوصل لهوية مرتكب عملية الدهس ببرشلونة -
مساء dmc - لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على ممتلكات 16 إخوانيا جديدا -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع -
التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم -
كلاسيكو الأرض.. بعيون البدري -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

تشيلسي يعيد لاعبه إلى لندن بسبب إهانة الصين

Google+ Print
تشيلسي يعيد لاعبه إلى لندن بسبب إهانة الصين تشيلسي يعيد لاعبه إلى لندن بسبب إهانة الصين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي، إعادة لاعبه البرازيلي روبرت كينيدي إلى لندن، بعدما تسبب في إحراج كبير للبلوز في الصين، وذلك حسبما أفادت "بي بي سي" البريطانية اليوم الثلاثاء.

وكان قد نشر كينيدي صورًا له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، معلقًا عليها بعبارة مهينة للصين، وذلك خلال معسكر تشيلسي في الصين قبل التوجه إلى سنغافورة.

شاهد أيضا

وأضافت الشبكة أنه من المنتظر توقيع عقوبة كبيرة على كينيدي الذي بات مستقبله مهددا مع تشيلسي، في وقت أشارت فيه تقارير صحفية أخرى إلى إمكانية منع البلوز من زيارة الصين مجددا، خاصة أن السلطات الصينية أمرت الإعلام المحلي بالتعتيم على أخبار البلوز.

يذكر أن نادي تشيلسي قدم اعتذاره للصين من خلال بيان على موقعه الإلكتروني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟