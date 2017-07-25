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جوارديولا يستعد لاقتناص سانشيز

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جوارديولا يستعد لاقتناص سانشيز جوارديولا يستعد لاقتناص سانشيز

التحرير

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يسعى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد مع الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم أرسنال، خلال فترة الانتقالات الجارية، وذلك حسبما أفادت صحيفة ذا صن البريطانية اليوم الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي تشجع لمحاولة ضم سانشيز بعدما فشلت مساعي كل من بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في استقدام اللاعب التشيلي، علاوة على رغبة سانشيز في اللعب تحت قيادة جوارديولا من جديد بعد فترة برشلونة.

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وأشارت ذا صن إلى أن عقد سانشيز صاحب الـ28 عامًا مع أرسنال متبقي به عام واحد، وعلى الرغم من ذلك إلا أن السيتي يسعى لضم اللاعب خلال الفترة الجارية مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن السيتي أنفق حتى الآن نحو 218 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعبين هذا الصيف، كان آخرهم مدافع موناكو بنجامين مندي مقابل 52 مليون جنيه استرليني، وزميله في موناكو برناردو سيلفا مقابل 43 مليون جنيه استرليني، والإنجليزي كايل ووكر 50 مليون جنيه إسترليني، والبرازيلي دانيلو 26.5 مليون جنيه استرليني، إضافة إلى المدافع البرازيلي الشاب دوجلاس لويز مقابل 14.1 مليون جنيه إسترليني.

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التحرير

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