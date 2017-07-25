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"غمازات" الوجه أحدث صيحة في جراحات التجميل

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مصراوي Masrawy

"غمازات" الوجه أحدث صيحة في جراحات التجميل

11:19 ص الثلاثاء 25 يوليه 2017

"غمازات" الوجه أحدث صيحة في جراحات التجميل

لندن- (أ ش أ):

سيطر نوع جديد من الموضة على اذهان الآلاف من جيل الالفية الحالية وهو اجراء جراحات تجميلية لإظهار "غمازتين" بالوجه على غرار بعض النجوم الشباب.

وتتيح هذه الجراحات لمن يجريها التمتع بغمازتين في الوجه لتتشابه طلته مع نجوم مثل هاري ستيلز واريانا جراند وشيريل تويدي، فهؤلاء النجوم لا يعشقهم ملايين الشباب لمواهبهم الموسيقية فقط بل ايضا بسبب هذه "الثغرات" الطبيعية الصغيرة الموجودة على خدودهم.

ويقول بعض جراحي التجميل الأمريكيين إن الكثير من أبناء جيل الألفية يرغبون الآن في إجراء جراحات لإظهار غمازتين بالوجه، رغم معرفتهم بأن هذه العملية ستكون مؤقتة، موضحين إن طلبات اجراء هذه الجراحة بين تلك الفئة العمرية قد تزايدت ثلاثة أمثال خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضحوا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن هذه العملية يمكن إجراؤها خلال نصف ساعة فقط وتتراوح تكلفتها بين 800 و2500 دولار، وتستمر فاعليتها من شهر إلى شهرين.

ووفقا للجراحين، يحدد الطبيب مكان الغمازتين على وجه الراغب في إجراء العملية ليحصل على موافقته ثم يبدأ بشق قطع بسيط تحت العلامة المتفق عليها على الخدين ويتم استخدام خيط جراحي قابل للامتصاص لربط عضلة الخد بالجلد الذي يعلوها.

وتحدث هذه العملية ثغرة عميقة في الخدين، لكن الجلد يستقيم مرة اخرى مع امتصاص خيط الجراحة خلال اسابيع ويبدأ في استعادة شكله الطبيعي، ومع الوقت تظهر غمازتان على جانبي الوجه عندما يبتسم الشخص.

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مصراوي Masrawy

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