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بديل صحي لرغوة إزالة الشعر

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مصراوي Masrawy

بديل صحي لرغوة إزالة الشعر

11:06 ص الثلاثاء 25 يوليه 2017

بديل صحي لرغوة إزالة الشعر

بديل صحي لرغوة إزالة الشعر

د ب أ:

أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن زيت الزيتون يمثل بديلا صحيا لرغوة إزالة الشعر؛ حيث إنه يعتني بالبشرة من ناحية ويمنحها ملمسا مخمليا من ناحية أخرى.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن زيت الزيتون غني بفيتامين E، الذي يعتني بالبشرة بشكل مثالي، كما أنه يعد بمثابة مادة تزليق لماكينة الحلاقة، مما يساعد على تجنب الجروح أو جفاف الجلد.

وأشارت "فرويندين" إلى أن زيت الزيتون يعد الحل الأمثل بالنسبة للبشرة الحساسة، موصية باستخدام زيت الزيتون المدون على عبوته "native extra".

وعن كيفية الاستخدام، أوضحت "فرويندين" أنه يتم توزيع كمية من زيت الزيتون على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، ثم غمس ماكينة الحلاقة في كمية من زيت الزيتون؛ حيث يعمل ذلك على سهولة حركة أنصال الماكينة من ناحية ويحول دون تعرضها للصدأ من ناحية أخرى. وبعد ذلك، يتم إزالة الشعر كالمعتاد.

وبفضل تأثير العناية، الذي يتمتع به زيت الزيتون، لن تكون حاجة إلى استخدام كريمات ترطيب بعد الحلاقة.

ومَن لا ترغب في استخدام زيت الزيتون الخام لإزالة الشعر، يمكنها استخدام كريمات الحلاقة ذات قاعدة زيت الزيتون.

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