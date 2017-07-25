اليمن: اعتقال برعود واليزيدي المدرجين بقائمة الإرهاب الثانية

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت سلطات الأمن اليمنية في محافظة حضرموت، شرق البلاد، اعتقال 2 من المتهمين بالتعاون مع تنظيم القاعدة، وردت أسماؤهم ضمن قائمة المطلوبين الثانية التي أعلنتها الدول الأربع المقاطعة لقطر الاثنين، بحسب قناة "العربية".

وقالت مصادر أمنية محلية إن قوات النخبة الحضرمية اعتقلت أحمد علي أحمد برعود وعبدالله محمد علي اليزيدي، في إطار حملة ملاحقات تقوم بها لتعقب عناصر مطلوبة بتهمة التساهل مع القاعدة ودعم الإرهاب، وذلك بعد إعلان الدول الأربع أسمائهم ضمن قائمة الإرهاب.

يذكر أن اليمنيين المدرجين ضمن القائمة المعلنة من قبل الدول الأربع هم ثلاثة أشخاص، إضافة إلى ثلاثة كيانات هي مؤسسة البلاغ الخيرية وجمعيتا الإحسان والرحمة.

ويشغل اليزيدي، المولود عام 1957، منصب رئيس جمعية الإحسان الخيرية في اليمن، الشريك لمؤسسة الرحمة الخيرية التابعة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، والمدرجة ضمن لوائح العقوبات الأمريكية. وفي مايو 2016، اعتقلت القوات الأمنية المحلية اليمنية اليزيدي 1957 لدعمه القاعدة في شبه الجزيرة، وفقًا لـ"العربية".

أما برعود، الذي يشغل مدير مؤسس الرحمة الخيرية، فقد اعتقلته قوات الأمن اليمنية لدعمه القاعدة في شبه الجزيرة. وقد أدانت صحيفة تابعة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية اعتقاله، وناشدت بالإفراج عنه.

وأعلنت مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، مساء الاثنين، تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها لدعمها قطر، في إطار إلزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية واستمرارا للتحديث والمتابعة المستمرين.

وذكر البيان الصادر عن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجون في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصر وغيرها من الميلشيات الإرهابية في سوريا.

وأشار البيان إلى أن ثلاثة يمنيين و3 منظمات في اليمن ساهموا في دعم تنظيم القاعدة والقيام بأعمال نيابة عنها اعتمادا على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابيا لدى الدول الأربع، كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعما جوهريا وماليا من السلطات القطرية للعب دور فاعل في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات.