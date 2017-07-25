إحالة 6 أعضاء من الإصلاح الزراعي للمحاكمة في إهدار 21 مليون جنيه بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، للمحاكمة العاجلة.

والمتهمون هم رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية، والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ورئيس دائرة باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وعضوي دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لتلاعبهم في تحديد سعر متر أرض لإقامة مصنع للورق بأبو زعبل بالقليوبية، وإهدار 21 مليون جنيه فارق السعر.

وأجرت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية تحقيقًا في القضية رقم 48/2016 أمام المستشار أيمن نجيب، عضو وحدة قضايا الاستثمار، مع الأمر بإيقاف كافة إجراءات البيع لحين انتهاء التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتقدير سعر المتر لقطعة الأرض رقم 151، والتي تبلغ مساحتها 37713 (سبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثة عشر) متر مربع الكائنة بأبو زعبل بمحافظة القليوبية، والتي تم وضع اليد عليها وإقامة مصنع لإنتاج الورق عام 2009 بثمن بخس قدره 225 جنيهًا للمتر، رغم أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قدرت قيمة قطعة الأرض بعد 3 أشهر فقط من عمل اللجنة الأولى بسعر 800 جنيه للمتر الواحد، بفارق قدره ما يقارب 21 مليون جنيه.

وأمرت النيابة باستبعاد المتهمين من أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة، وإحضار مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بضرورة إعادة النظر في إجراءات التصرف في الأرض، وتقدير ثمن الأرض بالأسعار السائدة وقت التصرف مع حصول الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على كافة مستحقاتها منذ وضع اليد على الأرض وإقامة مصنع عليها عام 2009 وحتى الآن، وحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة بالإصلاح الزراعي، واستجاب وأصدر القرار رقم 4/2017 بتشكيل اللجنة المنوه عنها، مع إخطار النيابة بكافة نتائجها فور انتهائها من أعمالها.