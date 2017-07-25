إيقاف مديرة دار أيتام عن العمل في تهمة تعذيب فتيات بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

قرر محافظ الأقصر محمد بدر، إيقاف مديرة فرع دار أيتام "صن شاين ـ الشمس المشرقة" بشارع أحمد عصمت، عن العمل، لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة في واقعة قيام مشرفة في الدار بضرب وتعذيب عدد من الفتيات بالدار، وظهور آثار الضرب على أجسادهن.

وقال مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري في الأقصر حجازي النحاس، أن محافظ الأقصر قرر إيقاف مديرة الدار عن العمل لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة في الواقعة، وتوفير بديلًا عنها تحت إشراف مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وإقامته إقامة كاملة في الدار لمدة 24 ساعة بشكل يومي.

وأوضح النحاس، أن المحافظ قرر إيضًا إحالة التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري إلى قسم شرطة الأقصر، وضمها للتحقيق في المحضر رقم 5637 لسنة 2017 إداري قسم شرطة الأقصر، وإحالتها إلى الشئون القانونية للتحقيق فيما جاء بها من مخالفات إدارية، مع موافاة وزيرة التضامن الاجتماعي بما تم من تحقيقات.

وبدأت نيابة قسم الأقصر، التحقيق مع مشرفة الدار المتهمة بضرب وتعذيب عدد من الفتيات بالدار، وظهور آثار الضرب على أجسادهن، كما استمعت النيابة إلى أقوال مديرة الدار والفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 5 و8 سنوات، كما أمرت النيابة بعرض الفتيات لتوقيع الكشف الطبي عليهن بواسطة الطبيب الشرعي.