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انطلاق حملة مكافحة البلهارسيا نهاية الشهر الجاري في سوهاج

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مصراوي Masrawy

انطلاق حملة مكافحة البلهارسيا نهاية الشهر الجاري في سوهاج

11:59 ص الثلاثاء 25 يوليه 2017

انطلاق حملة مكافحة البلهارسيا نهاية الشهر الجاري في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، انطلاق حملة إعطاء جرعات عقار البرازيكوانتيل للمواطنين ضد البلهارسيا، اعتبارًا من 30 يوليو الجاري، وحتى 14 أغسطس المقبل.

وتنفذ الحملة، الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بسوهاج، ضمن خطة وزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2020.

ووأوضح الوزير، أنه سيتم تنفيذ الحملة في 8 مراكز مختلفة بنطاق المحافظة، وهي "سوهاج، أخميم، المنشأة، دار السلام، جرجا، البلينا، طهطا، ساقلتة".

وأشار المحافظ إلى أن المستهدف من الحملة 82 قرية ونجع بعدد 240284 نسمة، وأنه جرى تكليف رؤساء الوحدات المحلية والقروية المنفذ بها الحملة بتقديم كافة المساعدات والدعم اللازم لإزالة أي عقبات أو معوقات تؤثر على سير العمل بالحملة.

من ناحيتها، أوضحت الدكتور رجاء حسين، مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة أن تلك الحملة تأتي في إطار حرص الدولة على القضاء على البلهارسيا في من خلال التطعيم، وإعطاء حملة جرعات في المناطق التي تظهر فيها إصابات بالبلهارسيا، لافتة إلى أن القوافل الخاصة بالحملة تضم عدد من الأطباء العاملين بإدارات الأمراض المتوطنة بالإدارات الصحية المشار إليها.

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