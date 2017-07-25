محافظ المنيا: خطة لمراقبة الميادين والشوارع بالكاميرات

المنيا- ريمون الراوي:

عقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة وبحث مشروعات الخطة الموحدة للمحافظة، بحضور اللواء نبيل منصور، السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من المعنيين بهذا الشأن.

استعرض المحافظ المشروعات المطروحة للتنفيذ في مراكز المحافظة المختلفة وناقش آلية طرحها وفقًا للخطة الموحدة للمحافظة للانتهاء منها في الوقت المحدد، ومنها 5 مشروعات في المنيا، 7 مشروعات في مركز أبوقرقاص، 6 مشروعات بمركز ملوي، وعدد من المشاريع بمغاغة، ورصف طريق عزبة الفلاحين بالعدوة وكوبري ديرمواس، والبالغ تكلفته حوالي 4 ملايين جنيه.

وتنوعت المشروعات بين محطات للصرف الصحي، رصف طرق، ومباني خدمية كمجمع مصالح بني مزار، كما وجه المحافظ رؤساء المدن والمراكز المختلفة بضرورة وضع جدول محدد قابل للتنفيذ ليتم محاسبة أي مقصر في تنفيذ الخطة وفقًا لذلك البرنامج الزمني.

كما بحث المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من مشاريع العام السابق لاستكمالها والشروع في التنفيذ الجاد لمشروعات الخطة الموحدة لهذا العام، وطالب باستعجال أعمال الإصلاح لأعطال السيارات والمعدات الثقيلة بالمراكز المختلفة، حيث وجه المحافظ، مدير مركز الصيانة الرئيسي بالمحافظة بسرعة الانتهاء من إصلاح تلك المعدات سواء كانت عمرات جسيمة أو إصلاحات خفيفة واستعجال إصدار أوامر الشغل الخاصة بالمعدات.

وناقش المحافظ، أيضًا خلال الاجتماع خطة الحماية المدنية والمرور والمرافق، وطالب بوضع تصور كامل وخطة مدروسة لمراقبة جميع ميادين المحافظة والطرق الرئيسية بالكاميرات وكلف رؤساء المراكز والمدن بطرح المحولات والأكشاك الكهربائية في مناقصة مركزية عن طريق المحافظة.