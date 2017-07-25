الانتهاء من مشروعات مياه شرب وصرف صحي في قنا (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، جولة تفقدية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينتي دشنا وفرشوط، رافقه فيها المهندس سيد ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس عبده صالح، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية.

وبدأ الهجان جولته بتفقد محطات رفع صرف صحي دشنا، حيث تفقد محطة رفع صرف صحي رقم 3 بقدرة 15 ألف متر مكعب في اليوم، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب خطوط الشبكة الخاصة بها والبالغ طولها 13 كيلو متر، كما تفقد محطة رفع صرف صحي رقم 1 بقدرة 15 ألف متر مكعب في اليوم، التي تم الانتهاء من مد خطوط الشبكة الخاص بها بطول 13 كيلو متر، مؤكدًا أنه سيتم بدء تشغيل كلتا المحطتين منتصف أغسطس المقبل.

وتفقد الهجان محطة رفع صرف صحي أبومناع غرب وطالب مسئولي الشركة المنفذة ببذل مزيد من الجهد للانتهاء من مد الشبكات الخاصة بها في أقرب وقت ممكن لتوفير الخدمة لأهالي أبومناع غرب وأبومناع بحري، وأضاف أنه تم الانتهاء من مد الشبكات الخاصة بمحطة رفع صرف صحي أبومناع شرق لافتًا إلى أنه سيتم بدء تشغيل المحطة في الأول من سبتمبر المقبل.

وتابع محافظ قنا جولته بتفقد الأعمال الإنشائية التي تجرى بمحطة مياه الشرب المرشحة بمدينة فرشوط، التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 400 لتر في الثانية، مشيرًا إلى أن المحطة مقامة على مساحة 15 ألف متر، وتبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 130 مليون جنيه، مؤكدًا أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة وصلت إلى 90% ولفت إلى أنه يجري توصيل خط المياه الرئيسي للمحطة بطول 12 كيلو متر، من خلال مواسير بقطر 900 ملم، ومن المقرر الانتهاء منه بالتزامن مع الانتهاء من إنشاء المحطة في شهر ديسمبر تمهيدًا لبدء التشغيل وضخ المياه لقرى المدينة.

واختتم الهجان جولته بتفقد أعمال توصيل خط الصرف الصحي، بشارع سعد زغلول، وسط مدينة فرشوط لاستكمال مشروع الصرف الصحي، بالمدينة بتكلفة 205 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه يجري تنفيذه عن طريق الدفع الموجه عبر الأنفاق ( micro tunnel ).

وذكر الهجان أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة الحكومة التي تهدف إلى توصيل مياه الشرب ومرفق الصرف الصحي إلى كافة القرى والنجوع بالمحافظة.