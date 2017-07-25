"مرور القليوبية": تحويلات بديلة عن كوبري "الشموت" ببنها لاستمرار غلقه

أ. ش. أ

أعلن العميد محمد درويش، مدير إدارة مرور القليوبية، استمرار غلق كوبري الشموت أمام حركة السيارات في الاتجاه القادم من "القاهرة - بنها - الإسكندرية"، وغلق نفق الشموت لحين الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة للكوبري، التي بدأت أمس الاثنين، من خلال هيئة الطرق والكباري، مع فتح الحارة في اتجاه القاهرة أمام حركة السيارات.

وأكد مدير إدارة المرور، في تصريحات صحفية، صباح اليوم الثلاثاء، أن التحويلات المرورية البديلة التي وضعتها الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع محافظة ومرور القليوبية، أحدثت إنفراجة وسيولة مرورية على الطريق الزراعي السريع، والطرق الأخرى، باستثناء منطقة مدخل كوبري الشموت، التي تشهد اختناقات محدودة، حيث يسلك قائدي السيارات تحويلة أخرى بمسافة 600 متر موازية لكوبري الشموت، ثم يسلك بعده الطريق الزراعي مرة أخرى.

وأضاف مدير إدارة مرور القليوبية، أنه سيتم استمرار فتح التحويلات المرورية للنقل الثقيل القادم من جميع المحافظات، والتي تسلك الطريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي" السريع، حيث جرى تحويل المقبل من محافظات الإسماعيلية إلى اتجاه مناطق "بلبيس/الزقازيق/ مينا القمح"، والقادم من الطريق الدائري في اتجاه المنوفية، والبحيرة، يسلك الطريق الصحراوي، أما المتجه إلى مدينة بنها فيسلك خط 12 من ناحية نزلة باسوس على الطريق الدائري بالقناطر الخيرية.

وطالب مدير المرور، قائدي سيارات النقل بالإلتزام بخطوط السير والحمولات المقررة للحفاظ على شبكة الطرق والكباري ومنع تهتكها بسبب الحمولات الزائدة، مضيفًا أنه تم وضع خدمات مرورية ثابتة على الطريق السريع لحل أي اختناقات مرورية وضبط إلى سيارة نقل تسلك الطريق الزراعي.

وفي سياق متصل، خاطب المحافظ اللواء محمود عشماوي، وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري، لمراجعة كل المنشآت الموجودة على الطرق السريعة من كباري وأنفاق وغيرها لضمان سلامتها، بالإضافة إلى صيانتها، حيث قام بجولة تفقدية لموقع الهبوط الجزئي الذي شهده كوبري الشموت ببنها للوقوف على آخر التطورات بعد تعرضه لانهيار جزئي.

ووضعت المعدات وأطقم الإصلاح الخاصة بهيئة الطرق والكباري لسرعة إنهاء أعمال الترميم والصيانة لإعادة فتح الكوبري مرة أخرى وتشغيل حركة المرور خلال 48 ساعة.