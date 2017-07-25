أشرف الشرقاوي: إيرادات شركات قطاع الأعمال العام بلغت 80 مليار جنيه

كتبت- نورا ممدوح:

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن إيرادات شركات قطاع الأعمال العام بلغت 80 مليار جنيه بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.

وأضاف الشرقاوي، خلال كلمته باليوم الثاني لمؤتمر الشباب الذي يعقد في الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عدد الشركات الرابحة وصل خلال 30 يونيو الماضي إلى أكثر من 70 شركة بعدما كانت 46 شركة، مشيرًا إلى أن الإصلاح الإداري والهيكلي لا يعتمد على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الوزير: "لا يجوز أن أحمل الشركات ما لا تطيق وتوزيع العمالة غير مناسب".

وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات المؤتمر الرابع الدوري للشباب بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة ١٣٠٠ من شباب ٥ محافظات بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية، ويستمر حتى الثلاثاء 25 يوليو، بحضور عدد كبير من أعضاء الحكومة على رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

يُذكر أن المؤتمر الوطني للشباب تم عقده لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، وكان من ضمن توصياته أن يتم عقده بشكلٍ دوري على مدار العام في مختلف المحافطات، وبناءً عليه تم عقد المؤتمر الدوري الثاني يناير الماضي بمحافطة أسوان لمناقشة أبرز قضايا الصعيد، فيما استضافت محافظة الإسماعيلية المؤتمر الدوري الثالث في إطار احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.

ويُعد المؤتمر الوطني للشباب، ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب، لعرض أبرز القضايا ومناقشتها من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

ويشارك في المؤتمر عددٌ كبيرٌ من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب.