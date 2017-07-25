المرحلة الثانية للتنسيق: زحام على مكاتب "القاهرة" ومشادات بين المسؤولين والطلاب
المرحلة الثانية للتنسيق: زحام على مكاتب "القاهرة" ومشادات بين المسؤولين والطلاب
12:22 م الثلاثاء 25 يوليه 2017
مكتب التنسيق الرئيس بجامعة القاهرة
كتبت- داليا شبل:
شهد مكتب التنسيق الرئيس بجامعة القاهرة، ازدحامًا شديدًا من قبل طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع اليوم الأول من المرحلة الثانية للتنسيق.
وتسبب الإقبال الكبير من الطلاب وأولياء الأمور، الذين يريدون الاستفسار عن كيفية تسجيل وتعديل الرغبات عبر الموقع الالكتروني، في حالة من الفوضى داخل مكتب التنسيق، ما أدى إلى وقوع مشادات بين طالبة أحد المشرفين بالاستعلامات، وصلت إلى تبادل السباب من كلا الطرفين.
وبدأت مكاتب التنسيق على مستوى الجمهورية، صباح اليوم، في استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الالكتروني، بحد أدنى للشعبة العلمية 324 درجة فأكثر بنسبة 79.02%، بإجمالي 112001 طالبًا وطالبة، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 290 درجة فأكثر بنسبة 70.73% بعدد طلاب 41226 طالبًا وطالبة، ليكون إجمالي الطلاب المستهدفين بالمرحلة الثانوية 153.227 طالبًا وطالبة.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الموقع الالكتروني للتنسيق سيستمر في تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية، للالتحاق بالجامعات، حتى مساء السبت المقبل.
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