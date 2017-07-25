أخبار عاجلة

مساء dmc - الشرطة الإسبانية تتوصل لهوية مرتكب عملية الدهس ببرشلونة -
مساء dmc - لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على ممتلكات 16 إخوانيا جديدا -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع -
التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم -
كلاسيكو الأرض.. بعيون البدري -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الأربعاء "حار".. والعظمى بالقاهرة 37

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الأربعاء "حار".. والعظمى بالقاهرة 37

11:49 ص الثلاثاء 25 يوليو 2017

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا شمالا حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى- العظمى
القاهرة 25 37
الإسكندرية 25 32
مطروح 23 33
بورسعيد 25 32
دمياط 24 33
بلطيم 26 33
الإسماعيلية 24 37
السويس 25 38
العريش 22 34
نخل 21 36
طابا 24 36
الطور 26 35
مرسى علم 29 37
الغردقة 29 38
شرم الشيخ 31 39
رفح 23 34
كاترين 20 36
سيوة 23 41
المنيا 24 38
الفيوم 25 39
رأس سدر26 37
أبوسمبل 27 43
وسط الدلتا 25 36
أسيوط 25 39
سوهاج 26 40
الأقصر 27 41
أسوان 28 42
شلاتين 28 43
حلايب 29 38
الوادى الجديد 26 41
قنا 26 41
نويبع 29 38
السلوم 23 35

هذا المحتوى من

141f6032d1.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأرصاد طقس الثلاثاء "حار".. والعظمى بالقاهرة 37

    أخبار

  • ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الاثنين.. والعظمى بالقاهرى 37

    أخبار

  • الأرصاد: طقس الأحد مائل للحرارة والقاهرة تسجل 36 درجة

    أخبار

  • الأرصاد: طقس السبت "حار".. والعظمى بالقاهرة 35

    أخبار

إعلان

7b873d4a11.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة

"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة