حكاية جريمة في "عز الضهر".. مقتل صاحب عربة كبدة أمام طفلته بمدينة نصر

مصراوي Masrawy

كتب –سامح غيث:

"روحه طلعت في الشارع، محدش حاول ينقذه".. كلمات ممزوجة بالحزن قالتها الطفلة زينب، نجلة صاحب عربة كبده، قُتل على يد 3 أشقاء في وسط موقف الشروق بمدينة نصر، على خلفية تدخله للفصل بين أحدهم وآخر، دون تدخل من أحد لإنقاذه.

"مصراوي" توجه إلى حارة زين أبو زياد المتفرعة من شارع الزهور، قسم شرطة أول مدينة نصر، حيث مسكن الضحية لسماع روايات الأهالي حول الواقعة التي أصبحت حديث الجميع.. أمام عقار متواضع يحمل رقم 3، جلست زوجة الضحية وبناتها تلتف حولهن نسوة متشحات بالسواد في انتظار التصريح بدفن جثة الضحية القابعة بمشرحة زينهم.

"كان بيفصل بينهم ومالوش دعوة بالمشاجرة".. يقول إبراهيم، ابن عم المجني عليه، أثناء تواجد الضحية أمام عربة الكبدة لاحظ نشوب مشاجرة بين سائق "توك توك" وأحد المارة، فتدخل للفصل بينهما إلا أن الأخير تطاول عليه بالسب، ما دفع الضحية لصفعة على وجهه.

وتابع: "غضب الشاب واستعان بأقاربه الذين حضروا مدججين بالأسلحة النارية والبيضاء، واعتدوا عليه بالضرب فأصيب بطلق ناري في الوجه وجروح قطعية بالرقبة".

تقول الطفلة زينب ابنة المجني عليه، في الرابعة عصر الخميس الماضي، وعقب الانتهاء من مساعدة والدي في العمل على عربة الكبدة، طالبني بالعودة للمنزل، لتجهيز احتياجاتهم والذهاب إلى الحسين لأداء الصلاة، كما وعدها، حدثت مشاجرة بين سائق توك توك وأحد المارة، فتدخل والدها للفصل بينهما، وصفع كليهما على وجه.

"رموا عليه بنزين".. بشيء من الحزن تصف الطفلة تفاصيل مقتل والدها أمام عينيها قائلة: "حضر عدد من الشباب، واعتدوا بالضرب على والدي بالأسلحة البيضاء فأصابوه بجروح في الرقبة والصدر، وسكب أحدهم كمية من البنزين عليه، لإشعال النيران فيه، الا أن شقيقتي الكبرى "نسمة" سكبت الماء على جسمه.

وأضافت الطفلة "كان بيبصلي وينطق الشهادة"، بعد ذلك أشهر أحد الشباب سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وأطلق أعيرة نارية في وجه والدي، ما أدي لمقتله في الحال" روحه طلعت في الشارع، محدش حاول ينقذه.. أنا مش هعيط عشان بابا ميزعلش".

"خلاص ارجعي أنا ضربته بالنار ".. توضح نسمه نجلة الضحية الكبرى، عقب قيام الشباب بالتعدي على والدها بالضرب وسكب البنزين عليه، سارعت متوجهة للمنزل الذي يبعد عن منطقة الاحداث بقرابة 200 متر، للاستعانة بأقاربها في محاولة لإنقاذ والدها، وأثناء عودتها لولدها، أبلغها أحد الشباب المعتدين عليه بأنه أنهى حياة والدها " كان فاكرني معاهم".

تضيف نسمة، أن المتهمين دائمي التحرش بالفتيات أثناء نزولهم من السيارات، وأن والدها كان يمنعهم ويعترضهم.

"راجل شهم" تقول منى مكي - إحدى فتيات المنطقة - أن الضحية كان دائمًا يمنع الشباب وسائقي التوك توك، من التحرش بالفتيات، وأضافت أنها مرت بتجربة شخصية، حيث سبق لأحد السائقين التحرش بها في الشارع، إلا أن الضحية اعترض.

كان قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغًا بمقتل عامل في مشاجرة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص عثر على جثة "أيمن ف" وأفادت التحريات أن المجني عليه تدخل لفض مشاجرة نشبت بين سائق توك توك وأحد المارة.

أشارت التحريات إلى أنه حال سير " يوسف ع . " 21 سنة، عامل، بمكان البلاغ حدثت مشادة كلامية بينه وشخص مجهول فاصطدم بعربة المأكولات بمحل عمل المجني عليه وأثناء معاتبتهما حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المجني عليه بسلاح ابيض "سكين" فأصابه بجرح قطعي بالرأس.

وأضافت التحريات، أن المتهم استعان بأشقائه الذين اعتدوا على المجني عليه بسلاح ناري "فرد خرطوش" كان بحوزة أحدهم محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وأكد المصدر أن ضباط قسم شرطة أول مدينة نصر تمكنوا من ضبط المتهمين، وجار عرضهم على النيابة العامة.