فتاة بمؤتمر الشباب: أنا متوترة.. والسيسي ضاحكا: «كل ده ومتوترة» (فيديو)

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ارتبكت الشابة أسماء ناصر، من محافظة البحيرة، إحدى المشاركات ببرنامج تكافل وكرامة، أثناء حديثها على المسرح لعرض تجربتها.

قالت أسماء، في كلمتها بمؤتمر الشباب الوطني، اليوم الثلاثاء، بمكتبة الإسكندرية: "زي ما الجيش بيحمينا على الحدود لازم نحمي بلدنا من جوة وخوفنا عليها، معلش أنا متوترة شوية"، ما أثار ضحك الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كل ده ومتوترة شوية؟".

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يشارك في المؤتمر 1300 شاب من محافظات غرب الدلتا، وشباب تقدموا بطلبات للحضور عبر الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن نفس المنطقة، كما يحضر المؤتمر عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وممثلي المجلس القومي للمرأة ومجلس حقوق الإنسان.