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التموين: 18 مليار جنيه من الموازنة تذهب لدعم البطاقات

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التموين: 18 مليار جنيه من الموازنة تذهب لدعم البطاقات التموين: 18 مليار جنيه من الموازنة تذهب لدعم البطاقات

التحرير

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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير ، إن 18 مليار جنيه من الموازنة تذهب لدعم بطاقة التموين، موضحا: "الدعم ليس شيئا معيب، فهو أحد الآليات لعمل حماية اجتماعية أو بيع سلعة وخدمة أقل من التكلفة الحقيقة".

أضاف المصيلحي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني، اليوم الثلاثاء، بمكتبة الإسكندرية: "دعم بطاقة التموين قفز من 15 إلى 50 جنيها"، مؤكدا أن الدعم الحالي لبطاقة التموين يوفر سلع أكثر من الوقت السابق.

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وتابع: "حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نقول إن الدعم يصل لمستحقيه، لكن الوزارة تعمل على إنشاء أول قاعدة بيانات محققة للدعم، فالدعم حاليا يوزع بالتساوي بين المواطنين وهو أمر ليس عادلًا".

يشارك في المؤتمر 1300 شاب من محافظات غرب الدلتا، وشباب تقدموا بطلبات للحضور عبر الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن نفس المنطقة، كما يحضر المؤتمر عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وممثلي المجلس القومي للمرأة ومجلس حقوق الإنسان.

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التحرير

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